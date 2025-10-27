Μείωση κατά 65% του μέσου χρόνου εξυπηρέτησης στα νοσοκομεία, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας.

Στις 3,3 ώρες έχει διαμορφωθεί ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης στα επείγοντα, σύμφωνα με τα στοιχεία από το σύστημα αναμονών (βραχιολάκι) για τα νοσοκομεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, τα οποία δημοσίευσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Χάρη στις στοχευμένες παρεμβάσεις και τις οργανωτικές αλλαγές που υλοποιούμε τους τελευταίους μήνες, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης των ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών μειώθηκε κατά 65% την περίοδο Φεβρουάριος - Οκτώβριος 2025», αναφέρει σε ανάρτηση ο υπουργός Υγείας.

Σύμφωνα με το γράφημα που δημοσίευσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης των ασθενών στο ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» είναι 4,6 ώρες, στο «Αττικόν» 4,3, στο ΠΓΝ Πατρών 4,1, ενώ στο «Σισμανόγλειο» και στο «Λαϊκό» είναι 3,5 ώρες.

Στην ανάρτηση, ο Άδωνις Γεωργιάδης κάνει λόγο για «ουσιαστική βελτίωση» της εμπειρίας των ασθενών στα επείγοντα. «Τα αποτελέσματα είναι ηλεκτρονικά καταγεγραμμένα και δεν χωρούν καμία αμφισβήτηση. Χαλάμε το αφήγημα της μιζέριας, αλλά δεν θα σταματήσουμε την προσπάθεια μας.

Στόχος και καθήκον μας να κάνουμε την ζωή των ασθενών έστω και λίγο καλύτερη!», συμπληρώνει.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/1982809701319344377}