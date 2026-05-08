«Άνθρωπε Αγάπη», η βιογραφία του Κώστα Τουρνά από τον Θάνο Κανούση.

Ο Κώστας Τουρνάς δεν είναι απλώς ένας σπουδαίος τραγουδοποιός. Είναι μια μορφή που συνδέθηκε όσο λίγες με τη διαμόρφωση του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού.



Από τα χρόνια των θρυλικών Poll έως τη μακρά προσωπική του διαδρομή, τα τραγούδια, οι ιδέες και η παρουσία του σφράγισαν μια ολόκληρη εποχή.

Σε αυτή τη βιογραφία, ο γνωστός συγγραφέας και παραγωγός Θάνος Κανούσης καταγράφει τη ζωή, τη διαδρομή και το δημιουργικό αποτύπωμα του Κώστα Τουρνά, φωτίζοντας όχι μόνο τον καλλιτέχνη, αλλά και τον άνθρωπο πίσω από τα τραγούδια.

Μέσα από αφηγήσεις του ίδιου, προσωπικές μνήμες, άγνωστα περιστατικά και μαρτυρίες ανθρώπων που τον γνώρισαν και συμπορεύτηκαν μαζί του, ζωντανεύει η σπουδαία πορεία του στο τραγούδι, μια πορεία στενά δεμένη με τις κοινωνικές και πολιτικές μεταβολές της νεότερης Ελλάδας.

O δημιουργός



Ο Θάνος Κανούσης γεννήθηκε στο Κοντοβούνι Κοζάνης. Σπούδασε Θέατρο & Κινηματογράφο και εργάστηκε ως ηθοποιός για περισσότερα από είκοσι χρόνια. Υπήρξε στέλεχος του Θεάτρου Καισαριανής και έπαιξε στην Επίδαυρο. Συνεργάστηκε με σπουδαίους σκηνοθέτες και σεναριογράφους, ενώ το 2004 δημιούργησε τη δική του εταιρεία παραγωγής συναυλιών και θεατρικών παραγωγών (ON THE ROAD PRODUCTIONS). Συνεργάστηκε σχεδόν με όλους τους Έλληνες συνθέτες, τραγουδιστές και συγκροτήματα. Ενδεικτικά αναφέρονται: M. Πλέσσας, Ν. Μαυρουδής, Χρ. Νικολόπουλος, Πυξ Λαξ, Δ. Γαλάνη, Τ. Τσανακλίδου, Κ. Τουρνάς, Μ. Λιδάκης, Χ. & Π. Κατσιμίχας, Δ. Τσακνής, κ.ά.

Προηγούμενα έργα του: To κλάμα της βροχής (1997), Ο Άγγελος της Λίμνης (2007), Το Τανγκό της Μοναξιάς (2018), Ο Χωριάτης (2023), Καλησπέρα και καλή βραδιά (Η Βιογραφία του Βασίλη Καρρά, 2024).

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Οξύ.



