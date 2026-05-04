«Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο» είναι ο τίτλος του νέου επιστημονικού συγγράμματος του πρώην ΠτΔ, Ακαδημαϊκού και Επίτιμου Καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ Προκόπη Παυλόπουλου.

Η παρούσα έκδοση καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της ύλης του Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου. Και, μάλιστα, με τρόπο ώστε να απευθύνεται, με τη δέουσα επάρκεια, στις ανάγκες σωρευτικώς της εν γένει πανεπιστημιακής διδασκαλίας, της δικαστηριακής και της δικηγορικής πράξης, αλλά και της εισαγωγικής επιστημονικής έρευνας στο ειδικότερο αυτό τμήμα του Δημοσίου Δικαίου.

Η διάρθρωση του έργου στοχεύει στην ευχερή σταδιακή εμπέδωση των βασικών εννοιών του Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου μέσα από μια συνθετική ανάλυση, αναδεικνύοντας, ταυτοχρόνως, την καθοριστική σημασία της Διοικητικής Δικονομίας σε ό,τι αφορά τους σπουδαιότερους κυρωτικούς μηχανισμούς ως προς την υπεράσπιση των θεσμών της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας και του θεμελιώδους πυλώνα της, του Κράτους Δικαίου.

Ειδικότερα, το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης συντίθεται από Κεφάλαια, στα οποία αρχικώς αναδεικνύονται η πορεία εξέλιξης της Διοικητικής Δικονομίας, τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της και η δομή της Διοικητικής Δικαιοσύνης · ενώ στη συνέχεια αναλύονται τα κανονιστικά χαρακτηριστικά των κατ’ ιδίαν ένδικων βοηθημάτων και μέσων, διά των οποίων ασκείται το θεμελιώδες δικαίωμα αίτησης και παροχής δικαστικής προστασίας στο πλαίσιο της Διοικητικής Δικονομίας και της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

Καταληκτικώς, τονίζεται ότι οι αναλύσεις που συνθέτουν το «Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο» συνοδεύονται από νομολογιακές αναφορές με πλούσιες ερμηνευτικές προσεγγίσεις.

