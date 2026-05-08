Μυστήριο επικρατεί με τα κρούσματα χανταϊού που εντοπίστηκαν σε κρουαζιερόπλοιο που αναχώρησε την 1η Απριλίου από την Ουσουάια της Αργεντινής.

Ο Λορν Γουόρμπερτον δεν είχε ακούσει ποτέ για τον χανταϊό μέχρι πριν από τρία χρόνια, όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και μπήκε σε μηχανική υποστήριξη ζωής, περιγράφοντας την ασθένεια ως «βασανιστήριο» και «κόλαση πάνω στη γη».

Ο Καναδός δήλωσε στο BBC Outside Source ότι τον Μάρτιο του 2023 άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία με «συμπτώματα τύπου Covid, πόνους στο σώμα, έντονο πονοκέφαλο και κόπωση».

Τα συμπτώματά του εξελίχθηκαν γρήγορα και, όπως είπε, ήταν «μούσκεμα στον ιδρώτα και δεν μπορούσε να αναπνεύσει».

Αφού συνδέθηκε σε μηχάνημα υποστήριξης ζωής, διαγνώστηκε με χανταϊό και πέρασε περίπου τρεις εβδομάδες στο νοσοκομείο.

«Ο βαθμός της ασθένειας και της ταλαιπωρίας που πέρασα ήταν κόλαση πάνω στη γη, ήταν βασανιστήριο. Το να το περάσω αυτό και να καταφέρω να επανέλθω ήταν απίστευτο.»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη Γερμανία, ο Κρίστιαν Έγκε περιέγραψε επίσης ότι παρουσίασε συμπτώματα παρόμοια με Covid τον Μάιο του 2019, λέγοντας πως είχε γαστρεντερίτιδα για τρεις ημέρες, με εμετούς, ζαλάδα και την αίσθηση μιας «παράξενης γρίπης».

Αφού έκανε εξετάσεις αίματος με γιατρό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου υπέστη νεφρική ανεπάρκεια και σήψη. Μπήκε στη ΜΕΘ για λίγες ημέρες και του τοποθετήθηκε καθετήρας στον λαιμό για αιμοκάθαρση.

Ο Κρίστιαν είπε επίσης στο BBC ότι η σήψη ήταν το πιο ανησυχητικό μέρος της ασθένειάς του.

«Τα νεφρά επανήλθαν φυσιολογικά, αλλά ο συνδυασμός βακτηριακής και ιογενούς επιδείνωσης ταυτόχρονα ήταν αρκετά ανησυχητικός για μερικές ημέρες.»

Ο Λορν και ο Κρίστιαν είναι ανάμεσα σε όσους επέζησαν του χανταϊού, ορισμένα στελέχη του οποίου έχουν ποσοστό θνησιμότητας από 20% έως 40%.

Και οι δύο μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους μετά τον εντοπισμό ενός σπάνιου στελέχους χανταϊού σε ασθενείς που συνδέονται με μια θανατηφόρα έξαρση σε ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο.

Μέχρι στιγμής, τρεις επιβάτες του MV Hondius έχουν πεθάνει αφότου το κρουαζιερόπλοιο απέπλευσε από την Αργεντινή για το ταξίδι του στον Ατλαντικό Ωκεανό περίπου πριν από έναν μήνα.

Η εταιρεία της κρουαζιέρας επιβεβαίωσε ότι τρία άτομα —συμπεριλαμβανομένου ενός Βρετανού— απομακρύνθηκαν από το πλοίο την Τετάρτη και μεταφέρθηκαν στην Ολλανδία για θεραπεία.

Ο Βρετανός —τον οποίο αρκετά μέσα ενημέρωσης ταυτοποίησαν ως τον 56χρονο πρώην αστυνομικό Μάρτιν Άνστι— φέρεται να βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση.

Η σύζυγός του, Νίκολα, δήλωσε στην Daily Telegraph ότι «ήταν μερικές πολύ δραματικές ημέρες» και ότι η κατάσταση του συζύγου της «είχε σκαμπανεβάσματα».

Ξεχωριστά, η UK Health Security Agency (UKHSA) επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι δύο Βρετανοί αυτοαπομονώνονται στο σπίτι τους στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από πιθανή έκθεση στον hantavirus.

Το MV Hondius πλέει τώρα προς τα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, αφού παρέμεινε αγκυροβολημένο για τρεις ημέρες κοντά στο Πράσινο Ακρωτήριο, νησιωτικό κράτος στα ανοικτά των δυτικών ακτών της Αφρικής.

Οι hantaviruses, που πήραν το όνομά τους από έναν ποταμό στη Νότια Κορέα, περιγράφουν μια οικογένεια ιών και όχι μία μόνο ασθένεια. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), υπάρχουν περισσότερα από 20 είδη του ιού. Συνήθως μεταδίδεται από τρωκτικά μέσω αποξηραμένων ούρων και περιττωμάτων.

Αυτό συμβαίνει συνήθως μέσω της αναπνοής του ιού, για παράδειγμα όταν ούρα και περιττώματα τρωκτικών που περιέχουν hantavirus αναταράσσονται στον αέρα. Ο ιός μπορεί επίσης να μεταδοθεί από δάγκωμα τρωκτικού, όπως αρουραίου.

Ο Λορν πιστεύει ότι κόλλησε hantavirus από περιττώματα ποντικιού αφού τίναξε ένα χαλί στη σοφίτα του.

Ο Κρίστιαν, όπως και ο Λορν, δεν είχε ακούσει ποτέ για τον χανταϊό, αλλά ένας βιολόγος που ορίστηκε από τις αρχές βρήκε θετικό δείγμα στον κήπο του, ενώ ο γιος του είχε βρει ένα νεκρό ποντίκι εκεί λίγες ημέρες νωρίτερα.

Μακρά ανάρρωση

Προς το παρόν δεν υπάρχει ευρέως διαθέσιμο εμβόλιο ή ειδική αντιική θεραπεία για λοιμώξεις από χανταϊό.

Η θεραπεία είναι υποστηρικτική και βασίζεται στα συμπτώματα, όπως νοσοκομειακή φροντίδα και αναπνευστική υποστήριξη.

Ο Λορν επέστρεψε στο σπίτι μετά τη νοσηλεία του, αλλά είπε ότι χρειάστηκε ενάμισης χρόνος για να αναρρώσει και να επαναφέρει το σώμα του στην πλήρη δύναμή του, περιγράφοντας τη διαδικασία ανάρρωσης ως «πολύ αργή».

«Υπάρχουν μικροσκοπικά βήματα ανάρρωσης, όπου κάνω δύο βήματα μπροστά και τέσσερα πίσω», είπε.

«Είχα επίσης άλλα προβλήματα, όπως παγωμένο ώμο μετά την επιστροφή μου από το νοσοκομείο, κάτι που ήταν εξαιρετικά επώδυνο. Προσπαθούσα να ξαναχτίσω τον εαυτό μου, αλλά πρώτα έπρεπε να αποκαταστήσω τον ώμο μου πριν μπορέσω να δουλέψω σε άλλα πράγματα.»

Ο Κρίστιαν είπε ότι ήταν «απόλυτα υγιής» χωρίς «μόνιμες βλάβες» μετά την τετράμηνη ανάρρωσή του, αλλά βρήκε δύσκολη τη μεγαλύτερη από το αναμενόμενο περίοδο αποκατάστασης και ότι η διαδικασία αιμοκάθαρσης ήταν «πολύ απαιτητική για ολόκληρο το σώμα».

«Οι πιο μικρές λεπτομέρειες»

Αν και ο Λορν λέει ότι είναι καλά, πάσχει από διαταραχή καρδιακού ρυθμού που ονομάζεται κολπική μαρμαρυγή και χρειάζεται καθημερινή καρδιακή φαρμακευτική αγωγή.

«Η καρδιά μου δεν συγχρονίζεται, οι κοιλίες δεν συγχρονίζονται σωστά. Όταν λοιπόν επανεκκίνησαν την καρδιά μου, έχω δυνατή καρδιά αλλά όχι σωστό ρυθμό.»

Ο Λορν είπε ότι είναι ευγνώμων προς την ιατρική ομάδα που τον βοήθησε στην ανάρρωσή του και βοηθά στη συγκέντρωση χρημάτων για αγορά ιατρικού εξοπλισμού και ανακαίνιση εγκαταστάσεων για το τοπικό ίδρυμα υγείας.

Ο Κρίστιαν περιέγραψε την εμπειρία του ως μάθημα ταπεινότητας, λέγοντας: «Ήταν δύσκολη περίοδος, δύσκολες μέρες, αλλά πολλοί άνθρωποι υπέφεραν περισσότερο από εμένα.»

Είπε στο BBC ότι μετά την ανάρρωσή του, και έχοντας περισσότερο χρόνο, προσπαθεί να διαβάζει ένα βιβλίο κάθε εβδομάδα.

Παρά τη μακρά ανάρρωση, ο Λορν είπε ότι «επιστρέφει στην κανονική ζωή», έχοντας επιστρέψει στη δουλειά και μεγαλώνοντας τα παιδιά του.

«Δεν θεωρείς πλέον τα πράγματα τόσο δεδομένα», είπε.

«Εκτιμώ ακόμα και τις πιο μικρές λεπτομέρειες που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα παρατηρούσαν καν στην καθημερινότητά τους.»

«Δεν ήπια υγρά για δύο εβδομάδες όσο ήμουν στη ΜΕΘ, και θυμάμαι ότι εκείνη η γουλιά καθαρού, φρέσκου νερού ήταν το καλύτερο πράγμα που έχω γευτεί ποτέ στη ζωή μου.»