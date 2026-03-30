Την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της ανακοίνωσε η Allwyn AG, κατόπιν της ολοκλήρωσης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος και με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με διάθεση των νέων μετοχών υπέρ της μετόχου Allwyn International AG.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε στις 30 Μαρτίου 2026 την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, οι οποίες προέκυψαν από την προαναφερθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η σχετική απόφαση για την αύξηση ελήφθη στις 24 Μαρτίου 2026 από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στο πλαίσιο εξουσιοδότησης που είχε παρασχεθεί σύμφωνα με το άρθρο 3β.1 του Καταστατικού της.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 445.684.184 νέων μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίστηκε για την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026. Οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στη μερίδα και στον λογαριασμό αξιογράφων της δικαιούχου μετόχου στο Σύστημα Άυλων Τίτλων κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους.

Μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών, το σύνολο των εισηγμένων και διαπραγματεύσιμων μετοχών της εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα ανέρχεται σε 804.287.662 κοινές ονομαστικές μετοχές.