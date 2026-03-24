Η συνεργασία της Allwyn με τον ΟΠΑΠ ξεκίνησε από το 2013, όταν ο Όμιλος KKGC επένδυσε για πρώτη φορά.

Την επιτυχή ολοκλήρωση της επιχειρηματικής συνένωσης της Allwyn International AG και της ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε η Allwyn AG, εξέλιξη μέσω της οποίας δημιουργείται η δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία λοταριών και τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως.



Η συναλλαγή ενώνει δύο εταιρείες με μακροχρόνια συνεργασία, η οποία ξεκίνησε το 2013, όταν ο Όμιλος KKCG επένδυσε για πρώτη φορά στον ΟΠΑΠ. Με τη συνένωση δημιουργείται μια μεγάλη, διαφοροποιημένη πλατφόρμα διασκέδασης και τυχερών παιχνιδιών, με παρουσία σε πολλαπλές αγορές και κατηγορίες προϊόντων, ισχυρή τεχνολογική υποδομή και σημαντικές ταμειακές ροές.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η νέα εταιρική δομή ενισχύει τη θέση της Allwyn σε διεθνές επίπεδο, καθώς διαθέτει ηγετικές θέσεις σε πολλές αγορές, υψηλό βαθμό γεωγραφικής και προϊοντικής διαφοροποίησης, προηγμένες δυνατότητες στους τομείς της τεχνολογίας και των ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και ισχυρό χρηματοοικονομικό προφίλ. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι και στη συνεισφορά σε κοινωνικούς και κοινωφελείς σκοπούς.



Η ολοκλήρωση της συναλλαγής σηματοδοτεί την κορύφωση μιας διαδικασίας που είχε ανακοινωθεί τον Οκτώβριο του 2025 και εγκρίθηκε από τους μετόχους του ΟΠΑΠ στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου 2026. Πάνω από το 93% των μετόχων του ΟΠΑΠ επέλεξαν να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους στη συνενωμένη εταιρεία, γεγονός που, σύμφωνα με την εταιρεία, επιβεβαιώνει την ισχυρή στήριξη στη συναλλαγή.



Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς των μετοχών από τους μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα εξόδου, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο, η εταιρεία θα διαθέτει 770,8 εκατ. μετοχές σε κυκλοφορία, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών. Από αυτές, περίπου το 22% θα αποτελεί ελεύθερη διασπορά, ενώ η πλειοψηφία των μετοχών θα εξακολουθεί να ελέγχεται έμμεσα από την επενδυτική εταιρεία KKCG. Η Allwyn έχει επίσης εκφράσει την πρόθεσή της να επιδιώξει πρόσθετη εισαγωγή των μετοχών της σε μεγάλο διεθνές χρηματιστήριο, όπως του Λονδίνου ή της Νέας Υόρκης.



Η εταιρεία επιβεβαίωσε επίσης την πρόθεσή της να προχωρήσει στη διανομή ποσού 0,80 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς των μετοχών που συνδέονται με το δικαίωμα εξόδου. Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος, για το οποίο θα ανακοινωθούν περισσότερες λεπτομέρειες σε μεταγενέστερο χρόνο. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η εταιρεία αναμένει ότι η μεταφορά της έδρας της στην Ελβετία θα ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2026.



Σε δήλωσή του, ο ιδρυτής και πρόεδρος της Allwyn και της KKCG, Karel Komarek, ανέφερε ότι η εταιρεία εισέρχεται σε ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης, βασισμένο στη δυναμική των δραστηριοτήτων της και στη στρατηγική ανάπτυξης και καινοτομίας που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια. Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Allwyn, Robert Chvatal, χαρακτήρισε τη συναλλαγή σημαντικό στρατηγικό ορόσημο, επισημαίνοντας ότι η νέα εταιρική δομή δημιουργεί μια ισχυρότερη επιχειρηματική πλατφόρμα με αυξημένη οικονομική ευελιξία και δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης.



Στο πλαίσιο της συναλλαγής εγκρίθηκε επίσης η έκδοση νέων κοινών μετοχών, οι οποίες αναλήφθηκαν από την Allwyn International AG σε αντάλλαγμα για τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις, καθώς και η αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η συνολική αξία της συμφωνίας αποτυπώνεται σε αποθεματικό υπέρ το άρτιο ύψους περίπου 7,5 δισ. ευρώ.



Με την ολοκλήρωση της συνένωσης, η Allwyn AG ενισχύει τη θέση της στον παγκόσμιο κλάδο τυχερών παιχνιδιών και λοταριών και επιδιώκει να συνεχίσει την ανάπτυξή της τόσο οργανικά όσο και μέσω νέων επενδυτικών και επιχειρηματικών κινήσεων, με στόχο τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και τη διεύρυνση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές.