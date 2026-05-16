Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί εκτεταμένα επεισόδια, με την αστυνομία να παραμένει σε επιφυλακή για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδήλωσης.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τέθηκαν οι αρχές στο Λονδίνο, καθώς περισσότεροι από 80.000 διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας, συμμετέχοντας σε μεγάλη κινητοποίηση στο κέντρο της πόλης.

Η μαζική παρουσία πολιτών οδήγησε σε εκτεταμένη ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων, με τη χρήση drones και τεθωρακσιμένων με στόχο τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και την αποφυγή εντάσεων, καθώς το πλήθος κατανέμεται σε διαφορετικά σημεία της πόλης.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία χαρακτήρισε την επιχείρηση ως μία από τις μεγαλύτερες και πιο σύνθετες των τελευταίων ετών, με τη συμμετοχή έφιππων αστυνομικών, ειδικών μονάδων με σκύλους, drones, τεθωρακισμένων οχημάτων και καμερών ζωντανής αναγνώρισης προσώπου. Παράλληλα, δημιουργήθηκε ειδική «αποστειρωμένη ζώνη» ανάμεσα στις δύο ομάδες διαδηλωτών, ώστε να αποτραπούν συγκρούσεις.

