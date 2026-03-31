Οι πωλήσεις του ομίλου Fourlis είναι αυξημένες κατά 12,1%, σε σχέση με το 2024.

Ο Όμιλος Fourlis ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2025, καταγράφοντας διψήφια αύξηση πωλήσεων και βελτιωμένη κερδοφορία σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, με τα EBITDA να ανέρχονται σε 82,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 12,6% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, η διοίκηση προτείνει μέρισμα 0,15 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, οι πωλήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 593,7 εκατ. ευρώ το 2025, αυξημένες κατά 12,1% σε σχέση με το 2024, ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε σε 280,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 13%. Το περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε στο 47,3%, ενώ το EBITDA διατηρήθηκε σε σταθερό περιθώριο 13,8%. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 15% στα 30,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε 30,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική αύξηση 52% σε ετήσια βάση.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 93,2 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη καθαρός δανεισμός προς EBITDA να βελτιώνεται σε 2,6 φορές από 2,7 φορές το 2024. Οι συνολικές επενδύσεις (capex) ανήλθαν σε 26,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων σημαντικό μέρος κατευθύνθηκε στην ανάπτυξη των δικτύων IKEA, INTERSPORT και Foot Locker, καθώς και σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η αμοιβή των μετόχων για τη χρήση 2025 ανέρχεται περίπου σε 9,2 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει μέρισμα περίπου 7,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,15 ευρώ ανά μετοχή, καθώς και πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ύψους 1,36 εκατ. ευρώ. Το προτεινόμενο μέρισμα θα τεθεί προς έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 12ης Ιουνίου 2026.

Σε επίπεδο δραστηριοτήτων, ο κλάδος Οικιακού Εξοπλισμού και Επίπλων (IKEA) κατέγραψε πωλήσεις 369,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 6,7%, ενώ ο κλάδος Αθλητικών Ειδών (INTERSPORT και Foot Locker) παρουσίασε ιδιαίτερα ισχυρή ανάπτυξη, με πωλήσεις 221 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 22%.

Ο τομέας Υγείας και Ευεξίας συνέχισε την αναπτυξιακή του πορεία με αύξηση πωλήσεων 45,5%, αν και παρέμεινε ζημιογόνος λόγω επενδύσεων για την ανάπτυξη του δικτύου Holland & Barrett στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων μέσω συνεργασιών με το κανάλι των φαρμακείων.

Σημαντικά στρατηγικά ορόσημα για το 2025 αποτέλεσαν η αποενοποίηση της Trade Estates μετά τη μείωση της συμμετοχής του Ομίλου, η απόκτηση των δραστηριοτήτων της Foot Locker σε Ελλάδα και Ρουμανία, καθώς και η περαιτέρω επέκταση του δικτύου καταστημάτων σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου.

Η διοίκηση επισημαίνει ότι η εμπορική δυναμική παραμένει θετική και στο πρώτο τρίμηνο του 2026, με τις πωλήσεις του Ομίλου να εμφανίζουν αύξηση περίπου 13% από την αρχή του έτους έως τα τέλη Μαρτίου, γεγονός που ενισχύει τις προοπτικές για τη συνέχεια της αναπτυξιακής πορείας.