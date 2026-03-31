Σημαντική αύξηση δανείων και καταθέσεων, ισχυρή κερδοφορία και περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης κατέγραψε το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν.

Ο νέος δανεισμός ανήλθε σε περίπου 3 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 23% σε ετήσια βάση, ενώ το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε στα 10,9 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 8%. Παράλληλα, η καταθετική βάση ανήλθε στα 22,2 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας επίσης αύξηση 8% σε ετήσια βάση, με την πλειονότητα των καταθέσεων να προέρχεται από τη λιανική τραπεζική.

Τα κέρδη μετά τη φορολογία για το 2025 ανήλθαν σε περίπου 481 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 128 εκατ. ευρώ αφορούσαν το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 18,6%, ενώ τα βασικά κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 1,10 ευρώ. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, στο 37%, επιβεβαιώνοντας τη λειτουργική αποδοτικότητα του Συγκροτήματος.

Σε ό,τι αφορά την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε στο 1,2%, ενώ οι πιστωτικές ζημιές δανείων παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα. Η ρευστότητα του Συγκροτήματος παρέμεινε ιδιαίτερα ισχυρή, με τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας να ανέρχεται στο 321% και το πλεόνασμα ρευστότητας να φτάνει τα 9,2 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η κεφαλαιακή θέση ενισχύθηκε περαιτέρω, με τον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 να ανέρχεται στο 21% και τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 25,9%. Το Συγκρότημα ανακοίνωσε επίσης συνολική διανομή προς τους μετόχους ύψους 305 εκατ. ευρώ για το 2025, που αντιστοιχεί σε ποσοστό διανομής 70% της κερδοφορίας.

Η Διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου σημείωσε ότι τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν την ισχυρή οικονομική επίδοση, την αύξηση των εργασιών σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και τη συνεχιζόμενη ενίσχυση του ισολογισμού, υπογραμμίζοντας ότι το Συγκρότημα διατηρεί ισχυρή κεφαλαιακή και ρευστή θέση, παρά τις προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος.