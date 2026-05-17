Ένα βήμα πριν πέσουν οι υπογραφές.

Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Νικ Καλάθη βρίσκεται ο ΠΑΟΚ.

Ο 37χρονος διεθνής γκαρντ, ο οποίος έχει στην παρούσα φάση αγωνιστικές υποχρεώσεις με την Παρτίζαν για την Αδριατική Λίγκα, είναι ένα βήμα πριν βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τον ΠΑΟΚ.

Ζήτημα τυπικό, ακόμη, για τους «ασπρόμαυρους» είναι και η συνεργασία με τον Ναζ Μήτρου-Λονγκ. Ο διεθνής γκαρντ, ο οποίος προ ημερών ολοκλήρωσε την παρουσία του στη Νάπολι, είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί επίσημα από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Σε διαπραγματεύσεις, επιπλέον, βρίσκονται οι Θεσσαλονικείς με τον Νίκο Περσίδη για την ανανέωση του συμβολαίου του διεθνή φόργουορντ. Τις δύο πλευρές χωρίζουν, επί του παρόντος, μικρές διαφορές και εκτιμάται πως σύντομα θα καταλήξουν σε συμφωνία. Ο Περσίδης ανήκει στον ΠΑΟΚ την τελευταία διετία.