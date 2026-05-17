Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ανακοίνωσε το Σάββατο, μέσω Instagram, ότι θα αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι, στο τέλος του συμβολαίου του, μετά από τέσσερις σεζόν στην Καταλονία.

Ο 37χρονος πρώην επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου σκόραρε 119 γκολ σε 191 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις για την Μπάρτσα από την άφιξή του το 2022, κερδίζοντας τρεις τίτλους της La Liga (2023, 2025, 2026) και το Κύπελλο Ισπανίας το 2025.

«Μετά από τέσσερα χρόνια γεμάτα προκλήσεις και σκληρή δουλειά, ήρθε η ώρα να προχωρήσω», ανέφερε ο Πολωνός επιθετικός στο μήνυμα, προσθέτοντας πως φεύγει «με την αίσθηση ότι έχει ολοκληρώσει την αποστολή του: τέσσερις σεζόν, τρεις τίτλοι πρωταθλήματος».

Ο Λεβαντόφσκι δεν διευκρίνισε τον μελλοντικό του προορισμό. Σύμφωνα με τον καταλανικό τύπο, θα μπορούσε να ενταχθεί στους Σικάγο Φάιρ στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Αλ-Χιλάλ στη Σαουδική Αραβία.

Ο «Λέβα» εντάχθηκε στην Μπάρτσα το 2022 μετά από οκτώ σεζόν στην Μπάγερν Μονάχου και έπαιξε σημαντικό ρόλο στο εντυπωσιακό come back του καταλανικού συλλόγου, ο οποίος αντιμετώπιζε τότε σημαντικές οικονομικές και αθλητικές δυσκολίες, μετά την αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι στην Παρί Σεν Ζερμέν.

«Η Μπάρτσα επέστρεψε εκεί που ανήκει», δήλωσε ο Λεβαντόφσκι στο μήνυμά του. «Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αγάπη που μου έδειξαν οι οπαδοί από τις πρώτες μου κιόλας μέρες. Η Καταλονία είναι το θετό μου σπίτι», πρόσθεσε.

Ο προπονητής του, Χάνσι Φλικ, μιλώντας στην ίδια συνέντευξη Τύπου, ευχαρίστησε τον Πολωνό επιθετικό, τον οποίο είχε προπονήσει στο παρελθόν στην Μπάγερν Μονάχου.

«Δουλεύω με τον Ρόμπερτ χρόνια τώρα και έχουμε κερδίσει εννέα τρόπαια μαζί. Κάθε τίτλος που έχω κερδίσει ήταν μαζί του. Για μένα, ήταν προνόμιο να συνεργαστώ μαζί του. Κάθε μέρα, έδινε τον καλύτερό του εαυτό σωματικά για να βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο», τον επαίνεσε ο Γερμανός προπονητής.

«Είναι ένα τέλειο πρότυπο για τους νέους παίκτες... γι' αυτό παίζει ακόμα σε αυτό το επίπεδο», συνέχισε. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μπάρτσα ευχαρίστησε επίσης τον Λεβαντόφσκι για «κάθε γκολ» και «κάθε στιγμή που πέρασε με αυτά τα χρώματα». «Ήρθε ως αστέρι, φεύγει ως θρύλος», έγραψε ο σύλλογος.