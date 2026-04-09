Σπουδαίο διπλό της Ατλέτικο στη Βαρκελώνη.

Με σκορ 2-0 επικράτησε η Ατλέτικο Μαδρίτης της Μπαρτσελόνα στο Spotify Camp Nou, στον πρώτο αγώνα του ισπανικού «εμφυλίου» για την φάση των 8 του Champions League.

Σε ένα ματς με αρκετή ένταση, η Ατλέτικο άνοιξε το σκορ στο 45' έπειτα από τρομερή εκτέλεση φάουλ του Χούλιαν Άλβαρεζ. Η Μπαρτσελόνα έμεινε με 10 παίκτες, ύστερα από αποβολή του Κουμπαρσί στην ίδια φάση.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπαρτσελόνα πίεσε και άγγιξε αρκετές φορές την ισοφάριση, ωστόσο η άμυνα της Ατλέτικο είχε προσαρμοστεί πολύ καλά στο επιθετικό ποδόσφαιρο του Χάνσι Φλίκ. Τα τέρματα για τους φιλοξενούμενους διπλασίασε στο 70' ο Σόρλοθ, ύστερα από ασίστ του Ρουτζέρι.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με την Ατλέτικο να παίρνει σπουδαίο διπλό και διατηρώντας το προβάδισμα για την πρόκριση στα ημιτελικά. Η ρεβάνς της 14 Απριλίου στο Metropolitano της Μαδρίτης αναμένεται κάτι περισσότερο από συναρπαστική.

