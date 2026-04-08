Η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως σήμερα Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου, ώστε οι δικαιούχοι να έχουν στη διάθεσή τους τα χρήματα εγκαίρως για τις πασχαλινές τους ανάγκες, πριν από την Κυριακή του Πάσχα, η οποία φέτος εορτάζεται στις 12 Απριλίου.

Τέλος χρόνου για το Δώρο Πάσχα με όλους τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα να περιμένουν την πληρωμή στην τράπεζα σήμερα. Η καταβολή του Δώρου Πάσχα για το 2026 είναι υποχρεωτική για τους εργοδότες και αφορά όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, είτε αμείβονται με μισθό είτε με ημερομίσθιο.

Η μη καταβολή του Δώρου Πάσχα συνιστά ποινικό αδίκημα, καθώς πρόκειται για νόμιμη και υποχρεωτική παροχή προς τους εργαζόμενους. Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, το Δώρο Πάσχα πρέπει να καταβάλλεται στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Οι εργαζόμενοι εφόσον δεν λάβουν το Δώρο Πάσχα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία μπορεί να προχωρήσει στη διαδικασία του αυτοφώρου κατά του εργοδότη, εφόσον διαπιστωθεί η παράβαση.

Παράλληλα, η Επιθεώρηση Εργασίας προχωρά στη διαβίβαση της υπόθεσης στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ προβλέπονται και διοικητικές κυρώσεις για τον εργοδότη. Οι εργαζόμενοι καλούνται να διεκδικήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους, καταθέτοντας σχετική αναφορά στις αρμόδιες αρχές.

Το Δώρο Πάσχα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποδοχών των εργαζομένων και η μη καταβολή του παραβιάζει ευθέως την εργατική νομοθεσία και τα κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα.

Πως γίνονται οι καταγγελίες

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Επιθεώρησης Εργασίας υφίσταται και η εξέταση κάθε καταγγελίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που υποβάλλεται σε αυτή με οποιοδήποτε τρόπο. Η Επιθεώρηση Εργασίας τηρεί απόρρητες τις πληροφορίες και τις πηγές από τις οποίες περιήλθαν στη γνώση του οι καταγγελίες.

Ο καταγγέλλων μπορεί να υποβάλλει καταγγελία, ανώνυμα ή επώνυμα, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Μέσω της ενιαίας γραμμής εξυπηρέτησης πολιτών 1555.

Η κλήση διαβιβάζεται στο τηλεφωνικό κέντρο της Επιθεώρησης Εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00 έως τις 15:00, όπου αρμόδιοι υπάλληλοι καταγράφουν τα καταγγελλόμενα και όλα τα απαραίτητα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες.

Όλες οι καταγγελίες καταχωρούνται σε ηλεκτρονικό σύστημα και διαβιβάζονται στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης, είτε Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΕΣ), είτε Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΤΕΑΥΕ), ανάλογα με το θέμα της καταγγελίας.

Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής ανώνυμης καταγγελίας

Επιλέγοντας το κουμπί «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες», ο χρήστης παραπέμπεται στην αρχική σελίδα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εργασίας. Από εκεί μπορεί να επιλέξει «Ανώνυμη Καταγγελία» όπου στη συνέχεια θα ανοίξει η σχετική φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων της καταγγελίας. Επισημαίνεται ότι για την υποβολή ανώνυμης καταγγελίας δεν απαιτείται ο καταγγέλλων να είναι εγγεγραμμένος χρήστης. Αφού συμπληρωθεί η φόρμα καταγγελίας με όλα τα υποχρεωτικά πεδία, υποβάλλεται και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου, ενώ μπορεί να εκτυπωθεί. Ταυτόχρονα διαβιβάζεται αυτόματα στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης, είτε Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΕΣ), είτε Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΤΕΑΥΕ), ανάλογα με τον τύπο των θεμάτων της καταγγελίας που θα επιλέξει ο καταγγέλλων.

Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής καταγγελίας εγγεγραμμένου χρήστη

Εφόσον ο καταγγέλλων έχει δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εργασίας, μπορεί να συνδεθεί εκεί με τους προσωπικούς κωδικούς του και να υποβάλει την καταγγελία του επώνυμα, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα.

Με επίσκεψη ή τηλεφωνική επικοινωνία με τo αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης

Καταγγελίες μπορούν να γίνουν και τηλεφωνικά ή με προσέλευση στο αρμόδιο τμήμα του τόπου εργασίας, όπου καταγράφονται όλα τα ανωτέρω απαιτούμενα στοιχεία.