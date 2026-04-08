Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι δεν παρενόχλησε την 17χρονη.

Με την κατηγορία της προσβολής γεννετήσιας πράξης σε βάρος μίας ανήλικης κοπέλας συνελλήφθη ένας 40χρονος άνδρας στον Βόλο.

Το περιστατικό συνέβη σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο από Αθήνα προς Βόλο, όταν μία κοπέλα 17 χρονών κατήγγειλε τον 40χρονο ότι την παρενόχλησε σεξουαλικά. Σύμφωνα με το magnesianews.gr, η ανήλικη ανέφερε στις Αρχές ότι ενώ καθόταν δίπλα της, ο 40χρονος με καταγωγή από το Νεπάλ της έπιασε αισθησιακά το πόδι.

Ο κατηγορούμενος πέρασε σήμερα το κατώφλι του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, ωστόσο η δίκη αναβλήθηκε μέχρι να βρεθεί μεταφραστής που να μιλάει ινδικά, χίντι ή νεπαλέζικα. Μέχρι τότε, ο 40χρονος κρατείται και αναμένεται να δικαστεί τη Μ.Πέμπτη (09/04).

Στην κατάθεσή του, ο 40χρονος δήλωσε ότι είχε πιει μπύρες με αποτέλεσμα να τον πάρει ο ύπνος στο λεωφορείο και ξύπνησε από τις φωνές της 17χρονης. Ισχυρίστηκε μάλιστα πώς ουδέποτε πείραξε την ανήλικη.