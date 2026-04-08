Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τουλάχιστον 15 άτομα έπεσε ένας 17χρονος στην Πάτρα το βράδυ της Μ.Τρίτης (07/04).

Σύμφωνα με το tempo24.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία Κυψέλης, όταν ο ανήλικος αρχικά δέχθηκε επίθεση από συνομήλικό του, ενώ στη συνέχεια φαίνεται να «μπήκαν» στον καυγά άλλα 15 άτομα. Στον 17χρονο προκλήθηκαν σωματικές βλάβες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε άμεσα στο σημείο. Το θύμα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και αναμένεται η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Ύστερα από έρευνες της αστυνομίας, συνελήφθη ένας 17χρονος για την συμμετοχή του στην επίθεση, καθώς και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί άλλο ένα άτομο, ηλικίας 16 ετών.

Οι έρευνες των Αρχών για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των εμπλεκομένων συνεχίζονται.