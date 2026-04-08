Το Ισραήλ ισοπεδώνει τον Λίβανο, στην φονικότερη επίθεση από το 2024.

Η εκεχειρία των ΗΠΑ με το Ιράν δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο, είπαν Τραμπ και Νετανιάχου, ταράζοντας την εύθραυστη συμφωνία των 15 ημερών.

«Συνεχίζουμε να χτυπάμε δυνατά. Η Χεζμπολάχ υπέστη την πιο σφοδρή επίθεση σήμερα από την επιχείρηση με τους βομβητές (του 2024)», έγραψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ανάρτησή του πανηγυρίζοντας.

Οι εικόνες που έρχονται από τη Βηρυτό όμως, μόνο για πανηγυρισμό δεν είναι.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ έκανε λόγο για «αιφνιδιαστική επίθεση», εναντίον «εκατοντάδων τρομοκρατών» της Χεζμπολάχ, σε «κέντρα διοίκησης» σε όλο τον Λίβανο. Αυτό ήταν το «μεγαλύτερο συγκεντρωτικό πλήγμα» εναντίον της Χεζμπολάχ μετά την επιχείρηση με τους βομβητές, του 2024, συμπλήρωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα και απείλησε ξανά τον επικεφαλής της Χεζμπολάχ, λέγοντας ότι θα έρθει «προσωπικά η σειρά» του Ναΐμ Κασέμ. «Προειδοποιήσαμε τον Ναΐμ Κασέμ ότι η Χεζμπολάχ θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για την επίθεση στο Ισραήλ εκ μέρους του Ιράν. Και σήμερα κάναμε άλλο ένα βήμα για την εκπλήρωση της υπόσχεσης. Θα έρθει επίσης προσωπικά η σειρά του αρχιτρομοκράτη Ναΐμ Κασέμ», ανέφερε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με στρατιωτική απάντηση, αν δεν σταματήσουν «αμέσως» οι επιθέσεις στον Λίβανο. Κατηγόρησαν το Ισραήλ ότι εξαπέλυσε «βάναυσο μακελειό» στη Βηρυτό, λίγες ώρες μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις θα «κάνουμε το καθήκον μας» και θα δοθεί «απάντηση» που «θα τους κάνει να μετανιώσουν», προειδοποίησαν.

Ήδη οι αντιδράσεις είναι έντονες από όλον τον κόσμο. Ο Πέδρο Σάντσεθ καταδίκασε τις σφοδρές ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο και τόνισε ότι η χώρα πρέπει να συμπεριληφθεί στην κατάπαυση πυρός. Κάλεσε να ανασταλεί η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ - Ισραήλ. «Ο Νετανιάχου εξαπέλυσε την πιο σκληρή επίθεση στον Λίβανο. Η περιφρόνησή του για τη ζωή και το διεθνές δίκαιο είναι απαράδεκτη», τονίζει σε ανάρτηση ο Ισπανός πρωθυπουργός. «Η διεθνής κοινότητα πρέπει να καταδικάσει την τελευταία παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Να αναστείλει η ΕΕ τη συμφωνία σύνδεσης με το Ισραήλ. Δεν πρέπει να υπάρξει ατιμωρησία για αυτές τις εγκληματικές πράξεις», συμπλήρωσε ο Σάντσεθ.

Για κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου κάνουν λόγο το Βέλγιο και το Κατάρ ενώ ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι υπονομεύει τις ειρηνευτικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Λιβάνου, μέχρι αργά το βράδυ της Μ. Τετάρτης, τουλάχιστον 254 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις σημερινές ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, ενώ 1.165 τραυματίστηκαν. Στη Βηρυτό έχουν καταγραφεί 92 νεκροί και 742 τραυματίες και στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου σκοτώθηκαν 61 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 200.

Συνολικά στις 5 εβδομάδες πολέμου, ο Λίβανος μετρά 1.739 νεκρούς και 5.873 τραυματίες.

{https://www.youtube.com/watch?v=c9YkbgeZCmw}

