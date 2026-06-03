H «Πανσέληνος» του Παύλου Παυλίδη θα ακουστεί και στη σκηνή του Release Athens στην Πλατεία Νερού.

O Παύλος Παυλίδης καλωσορίζει το καλοκαίρι με το νέο του τραγούδι με τίτλο «Πανσέληνος» το οποίο κυκλοφόρησε στις 31 Μαΐου από τη Fine! Records.

Ένα μήνα πριν τη μεγάλη συναυλία του στο Release Athens, στις 5 Ιουλίου, ο Παύλος μοιράζεται μαζί μας το δεύτερο single και μουσικό βίντεο από το επερχόμενο άλμπουμ του.

Ο Παύλος Παυλίδης υπογράφει τους στίχους και τη μουσική του τραγουδιού που μπορείτε να ακούσετε παρακάτω.



{https://youtu.be/5bkBM0fdD2A?si=N05K00KzJ1Lvp77L}



Στίχοι:



Άνθρωποι που πάλεψαν

Mε δαίμονες και τέρατα

Που φύγαν και ταξίδεψαν

Μέχρι της γης τα πέρατα

Στέκονται τώρα αμίλητοι

Ακούγοντας τα κύματα

Χαμογελώντας μόνοι τους

Φαντάσματα υπέροχα

Τους προσπερνάς και φτύνεις

Στον δρόμο περιφέροντας

Την προτομή σου

Εντελώς γελοίος

Και μη ξέροντας

Πως η ζωή περνάει

Σαν αστραπή και χάνεται

Και μόνο αυτός που νιώθει

Και μόνο αυτός που αισθάνεται

Τον πόνο και τη μοναξιά

Τη φρίκη την απόγνωση

Σε ένα μικρό στενό κελί

Μέσα στην απομόνωση

Μπορεί να δει κάποια στιγμή

Τον κόσμο να απλώνεται

Ουράνιος απέραντος

Και να μεταμορφώνεται

Σε όαση η έρημος

Σε ποταμό ο χείμαρρος

Και πάνω από τη θάλασσα

Να φέγγει μια πανσέληνος

Να φαίνεται πια καθαρά

Ότι για τον παράδεισο

Ο δρόμος πάντοτε περνά

Απ’ της ψυχής την άβυσσο

O Παύλος Παυλίδης στο Release Athens 2026

Το Release Athens 2026 υποδέχεται τον Παύλο Παυλίδη, την Κυριακή 5 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Έναν χρόνο μετά τη συναυλία-σταθμό στον κατάμεστο ίδιο χώρο, ο Παύλος και η μπάντα του επιστρέφουν για να μας χαρίσουν ξανά μια ονειρική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα, με μελωδίες, στίχους και εικόνες που μας έχουν εμπνεύσει και έχουν γίνει κομμάτι της ζωής μας.

Τραγουδιστής και τραγουδοποιός της εγχώριας εναλλακτικής ροκ σκηνής, με προσωπική πορεία που μετρά περισσότερα από 20 χρόνια και συνολικά πάνω από τρεις δεκαετίες αδιάλειπτης δημιουργικής παρουσίας, αποτελεί μία από τις πιο επιδραστικές και χαρισματικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Με βαθιά ποιητική φλέβα και σπάνια σκηνική ενέργεια, συνεχίζει να εξελίσσεται, να εμπνέει και να συσπειρώνει γύρω του ένα κοινό που μεγαλώνει διαρκώς.

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Τα τελευταία χρόνια, οι live εμφανίσεις του αποτελούν σταθερά το απόλυτο «talk of the town», συγκεντρώνοντας το πιο ζωντανό και αφοσιωμένο κοινό της πόλης - παλιούς συνοδοιπόρους αλλά και νεότερους ακροατές που ανακαλύπτουν τώρα τη μουσική του. Το ένα sold-out διαδέχεται το άλλο, σε συναυλίες που μετατρέπονται σε συλλογική εμπειρία: ένταση, συγκίνηση, ρυθμός και μια αίσθηση γιορτής που δύσκολα περιγράφεται με λόγια.

Στις 5 Ιουλίου, ο Παύλος και η ομάδα του επιστρέφουν με ένα ανανεωμένο και πολυεπίπεδο live set, που διατρέχει ολόκληρη τη μουσική του διαδρομή - από την εποχή των Ξύλινων Σπαθιών μέχρι σήμερα. Το setlist θα είναι πλούσιο και ανανεωμένο, ενώ για πρώτη φορά και σε αποκλειστικότητα θα ακούσουμε ζωντανά τραγούδια από τον νέο του δίσκο, που θα κυκλοφορήσει έως το τέλος της χρονιάς από τη Fine! Records.

Ιδιαίτερο ρόλο στη συναυλία του Ιουλίου θα έχει η εικαστική διάσταση της βραδιάς, μέσα από μια νέα δημιουργική σύμπραξη με τον εικαστικό Στέφανο Ρόκκο και τον σεναριογράφο-σκηνοθέτη Χάρη Λαγκούση, που συνδιαμορφώνουν το σκηνικό περιβάλλον και τη συνολική ατμόσφαιρα της παράστασης.

Στο πλευρό του, μια ανανεωμένη μπάντα με εξαιρετικούς μουσικούς: ο Αλέκος Γεωργουλόπουλος (κιθάρα, synthesizers, φωνητικά), ο Αλέξης Σταυρόπουλος (τύμπανα, sample pads), ο Θανάσης Τζίνγκοβιτς (μπάσο) και ο Χρήστος Λαϊνάς (κιθάρα, πλήκτρα, φωνητικά).

5 Ιουλίου 2026: Save the Date και έλα να το ζήσεις ξανά - πιο δυνατά, πιο ζωντανά και πιο χορευτικά από ποτέ!

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 2117700000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.