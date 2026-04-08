ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε εκεχειρία δύο εβδομάδων - Ο πόλεμος στον Λίβανο συνεχίζεται, διαμηνύει ο Νετανιάχου

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι συμφώνησαν σε μια διβδόμαδη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο, η οποία προβλέπει επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.
Ούτε το Ιράν ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες διευκρίνισαν πότε θα τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, ωστόσο ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι υποχωρεί από τις απειλές του για διεύρυνση των επιθέσεων κατά της Τεχεράνης.
«Σχεδόν όλα τα βασικά ζητήματα διαφωνίας του παρελθόντος έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά η περίοδος των δύο εβδομάδων θα επιτρέψει την οριστικοποίηση και ολοκλήρωση της συμφωνίας», υποστήριξε ο Τραμπ.
Η τελευταία του απειλή σχετικά με τον πόλεμο έφτασε νωρίτερα την Τρίτη σε νέο ακραίο σημείο, όταν προειδοποίησε πως «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για να μην επιστρέψει ποτέ ξανά». Η απειλή αυτή - που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως απειλή για γενοκτονία - οδήγησε Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, ορισμένους αξιωματούχους του ΟΗΕ και ειδικούς στο στρατιωτικό δίκαιο να δηλώσουν ότι τέτοιου είδους πλήγματα θα παραβίαζαν το διεθνές δίκαιο.
Το σχέδιο της δίμηνης κατάπαυσης του πυρός περιλαμβάνει την άδεια τόσο στο Ιράν όσο και στο Ομάν να επιβάλλουν τέλη στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με περιφερειακό αξιωματούχο που μίλησε την Τετάρτη υπό τον όρο της ανωνυμίας. Παρότι μέχρι σήμερα, η διεθνής κοινότητα θεωρούσε το πέρασμα διεθνή θαλάσσια οδό, στην πράξη τα Στενά βρίσκονται εντός των χωρικών υδάτων τόσο του Ομάν όσο και του Ιράν.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο πακιστανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες εφαρμογή κατάπαυση του πυρός «παντού» στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου - κάτι που φρόντισε να διαψεύσει άμεσα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με Ισραηλινό στρατιωτικό αξιωματούχο που μίλησε επίσης υπό καθεστώς ανωνυμίας, αν και λίγο νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι το Τελ Αβίβ αποδέχθηκε τους όρους της δίμηνης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Ιράν φέρεται επίσης να συνεχίζει τα πλήγματα του εναντίον του Ισραήλ.
LIVE
-
Συνεχίζεται το ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο09:03:47
Το Ισραήλ χτύπησε περιοχές στο νότιο Λίβανο, με πολλαπλά πλήγματα να στοχεύουν περιοχές κοντά στην παραλιακή πόλη Τύρο.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (NNA), ένα κατοικημένο κτίριο δέχθηκε πλήγμα τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερα άτομα στην Τύρο, όπου επίθεση με drone στόχευσε ένα αυτοκίνητο, αν και δεν ήταν σαφές ποιος ήταν ο επιδιωκόμενος στόχος μέσα στο όχημα.
Σε άλλη περιοχή, το Ισραήλ χτύπησε ένα φυλάκιο των παραϊατρικών υπηρεσιών του Ισλαμικού Υγειονομικού Συμβουλίου, ενός από τα διάφορα κοινωνικά προγράμματα που διαχειρίζεται η μαχητική οργάνωση Χεζμπολάχ.
Σημειώνεται πως η Χεζμπολάχ δεν έχει εκδώσει δήλωση για τις εξελίξεις.
-
Πανηγυρισμοί το βράδυ της Τρίτης στην Τεχεράνη08:52:57
Μεγάλο πλήθος υποστηρικτών της κυβέρνησης του Ιράν κατέκλυσε δρόμους της πρωτεύουσας Τεχεράνης κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού ανακοινώθηκε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για δυο εβδομάδες που κλείστηκε ανάμεσα στην Ισλαμική Δημοκρατία και τις ΗΠΑ.
Πολύς κόσμος γέμισε την πλατεία της Επανάστασης, στο κέντρο της πόλης, μέσα στη νύχτα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο SNN, που θεωρείται ότι πρόσκειται στην παραστρατιωτική δύναμη των Μπασίτζ.
Ρεπόρτερ του δικτύου επιτόπου έκρινε ότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «υποκλίθηκε» στο Ιράν, ότι αποδέχθηκε τις αξιώσεις του.
«Το ότι η θέση μας στο στενό του Χορμούζ ενισχύθηκε σημαίνει ότι το Ιράν νίκησε», δήλωσε Ιρανή στο ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο, μιλώντας για «την εκδίκησή μας εναντίον αυτού που διατεινόταν πως έχει τον μεγαλύτερο και πιο προηγμένο στρατό στον κόσμο», προφανώς αναφερόμενη στον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ.
{https://www.youtube.com/watch?v=VWUacjTGwZ0}
-
Νέο παραλήρημα Τραμπ για την «Χρυσή Εποχή» της Μέσης Ανατολής08:25:42
Νέο μήνυμα του Τραμπ στο Truth Social:
Μια μεγάλη ημέρα για την Παγκόσμια Ειρήνη! Το Ιράν θέλει να συμβεί αυτό, έχουν χορτάσει! Το ίδιο και όλοι οι υπόλοιποι! Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα βοηθήσουν στη διαχείριση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στα Στενά του Ορμούζ. Θα υπάρξουν πολλές θετικές εξελίξεις! Θα δημιουργηθούν μεγάλα οικονομικά οφέλη. Το Ιράν μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία ανοικοδόμησης. Θα φορτώσουμε προμήθειες κάθε είδους και απλώς θα «παραμείνουμε εκεί», ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά. Πιστεύω ότι έτσι θα γίνει. Όπως συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή θα μπορούσε να είναι η Χρυσή Εποχή της Μέσης Ανατολής!!!
Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ.
-
Ελεύθερη η αμερικανίδα δημοσιογράφος Κίτλσον07:50:40
Η ιρακινή οργάνωση Κατάεμπ Χεζμπολά, προσκείμενη στο Ιράν, απελευθέρωσε χθες Τρίτη την αμερικανίδα δημοσιογράφο Σέλι Κίτλσον, η οποία απήχθη στα μέσα Μαρτίου.
Η απελευθέρωσή της αναγγέλθηκε από την οργάνωση μερικές ώρες προτού η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συμφωνήσουν να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, έπειτα από πέντε και πλέον εβδομάδες πολέμου στη Μέση Ανατολή.
«Αποφασίσαμε να απελευθερώσουμε την αμερικανίδα κατηγορούμενη Σέλι Κίτλσον υπό τον όρο nα εγκαταλείψει αμέσως τη χώρα», ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωσή του ο Αμπού Μουτζάχιντ αλ Ασάφ, αξιωματούχος της οργάνωσης αρμόδιος για ζητήματα ασφαλείας.
Πρόσθεσε πως πρόκειται για χειρονομία κατ’ εξαίρεση η οποία «δεν θα επαναληφθεί» καθώς «βρισκόμαστε σε πόλεμο που διεξάγει ο σιωνιστοαμερικανός εχθρός εναντίον του ισλάμ, και σε αυτή την κατάσταση, πολλές θεωρήσεις εγκαταλείπονται».
Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε την εξέλιξη μέσω X. «Είμαστε ανακουφισμένοι που αυτή η Αμερικανίδα είναι πλέον ελεύθερη και εργαζόμαστε για να διευκολύνουμε την αναχώρησή της από το Ιράκ με κάθε ασφάλεια», ανέφερε.
Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στα ιρακινά σώματα ασφαλείας δήλωνε την 1η Απριλίου ότι συνελήφθη μέλος παράταξης προσκείμενης στο Ιράν που συνδεόταν με την απαγωγή της αμερικανίδας δημοσιογράφου.
Ο αμερικανός ΥΠΕΞ Ρούμπιο είχε πει ότι η κ. Κίτλσον απήχθη από την οργάνωση Κατάεμπ Χεζμπολά («Ταξιαρχίες της Χεζμπολά»), που είναι καταχωρισμένη στη μαύρη λίστα των ΗΠΑ.
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν είχε δημοσιοποιήσει το όνομα της ενδιαφερόμενης, που όμως ανέφεραν οργανώσεις υπεράσπισης της ελευθεροτυπίας, όπως και μέσα ενημέρωσης για τα οποία εργάζεται. Η δημοσιογράφος με έδρα τη Ρώμη καλύπτει την επικαιρότητα για λογαριασμό διαφόρων μέσων, όπως για παράδειγμα ο ιστότοπος Al Monitor.
-
Η ανακοίνωση Τραμπ για την κατάπαυση του πυρός07:28:59
Με βάση τις συνομιλίες μου με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ και τον Στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, οι οποίοι ζήτησαν να αναστείλω την αποψινή καταστροφική στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν, και υπό την προϋπόθεση ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα συμφωνήσει στο ΠΛΗΡΕΣ, ΑΜΕΣΟ και ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ των Στενών του Ορμούζ, συμφωνώ να αναστείλω τους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις κατά του Ιράν για περίοδο δύο εβδομάδων. Πρόκειται για μια αμοιβαία ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ!
Ο λόγος είναι ότι έχουμε ήδη επιτύχει και υπερβεί όλους τους στρατιωτικούς στόχους και βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια οριστική συμφωνία για μακροπρόθεσμη ΕΙΡΗΝΗ με το Ιράν και ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή. Λάβαμε μια πρόταση 10 σημείων από το Ιράν και πιστεύουμε ότι αποτελεί λειτουργική βάση για διαπραγμάτευση. Σχεδόν όλα τα βασικά ζητήματα διαφωνίας του παρελθόντος έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά η περίοδος των δύο εβδομάδων θα επιτρέψει την οριστικοποίηση και ολοκλήρωση της συμφωνίας.
Εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως Πρόεδρος, και εκπροσωπώντας επίσης τις χώρες της Μέσης Ανατολής, αποτελεί τιμή το γεγονός ότι αυτό το μακροχρόνιο πρόβλημα βρίσκεται κοντά στη λύση του.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό.
Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ.
-
Φωτιά σε εγκατάσταση φυσικού αερίου στα ΗΑΕ07:18:37
Οι αρχές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι διεξάγουν επιχείρηση για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε εγκατάσταση επεξεργασίας φυσικού αερίου στη Χαμπσάν, χωρίς να διευκρινίσουν την αιτία.
«Οι αρχές του Αμπού Ντάμπι επεμβαίνουν για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε εγκατάσταση επεξεργασίας φυσικού αερίου στη Χαμπσάν», στο νοτιοδυτικό τμήμα του εμιράτου, ανέφερε στα αγγλικά η υπηρεσία ενημέρωσης μέσω X.
-
Κατάπαυση του πυρός «παντού» ανακοίνωσε νωρίτερα το Πακιστάν07:17:44
Ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οι ΗΠΑ, το Ιράν και οι σύμμαχοί τους συμφώνησαν να τεθεί σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός «παντού», συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, στο πλαίσιο μεσολάβησης του Πακιστάν με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που διαρκεί πλέον πάνω από πέντε εβδομάδες.
«Με τη μέγιστη ταπεινότητα, έχω την ευχαρίστηση να ανακοινώσω ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μαζί με τους συμμάχους τους, συμφώνησαν (να εφαρμοστεί) άμεση κατάπαυση του πυρός παντού, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και άλλων χωρών, με άμεση ισχύ», ανέφερε ο κ. Σαρίφ μέσω X, πληκτρολογώντας αυτές τις τρεις τελευταίες λέξεις με κεφαλαία γράμματα.
{https://x.com/CMShehbaz/status/2041665043423752651}
-
«Απόλυτη νίκη ΗΠΑ» βλέπει ο Τραμπ07:11:05
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως οι Ηνωμένες Πολιτείες πέτυχαν μια «ολοκληρωτική και απόλυτη νίκη» μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων με το Ιράν.
Σε συνέντευξή του στο Agence France Presse, ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα «τεθεί υπό πλήρη έλεγχο» στο πλαίσιο της συμφωνίας.
«Διαφορετικά δεν θα είχα καταλήξει σε συμφωνία», είπε ο Τραμπ, χωρίς να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το τι θα συμβεί με το ουράνιο.
Όταν ρωτήθηκε αν θα επανέλθει στις αρχικές του απειλές για καταστροφή των πολιτικών ενεργειακών εγκαταστάσεων και των γεφυρών του Ιράν σε περίπτωση κατάρρευσης της συμφωνίας, περιορίστηκε να απαντήσει: «Θα το δείτε».
Ο Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να ταξιδέψει τον επόμενο μήνα στην Κίνα για να συναντήσει τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, απάντησε «ακούω πως ναι» όταν ρωτήθηκε για αν το Πεκίνο συμμετείχε στις προσπάθειες να πείσει τον βασικό του σύμμαχο, την Τεχεράνη, να διαπραγματευτεί μια εκεχειρία.
-
«Το Ισραήλ στηρίζει την απόφαση Τραμπ [...] Η κατάπαυση δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο»07:08:30
Το Ισραήλ στηρίζει την απόφαση του προέδρου Τραμπ να αναστείλει τις επιθέσεις κατά του Ιράν για δύο εβδομάδες, υπό την προϋπόθεση ότι το Ιράν θα ανοίξει άμεσα τα Στενά και θα σταματήσει όλες τις επιθέσεις κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής.
Το Ισραήλ υποστηρίζει επίσης την προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποτελεί πλέον πυρηνική, πυραυλική και τρομοκρατική απειλή για την Αμερική, το Ισραήλ, τους Άραβες γείτονες του Ιράν και τον κόσμο.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ισραήλ ότι δεσμεύονται να επιτύχουν αυτούς τους στόχους, τους οποίους συμμερίζονται οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και οι περιφερειακοί σύμμαχοι του Ισραήλ, στις επικείμενες διαπραγματεύσεις.
Η κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο.
{https://x.com/IsraeliPM/status/2041714151374856232}
-
Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι07:01:41
Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν κατά 15% και πλέον τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά τις ανακοινώσεις περί κατάπαυσης του πυρός «παντού» στη Μέση Ανατολή με «άμεση ισχύ» - που ανακούφισαν τις αγορές, με τους χρηματιστηριακούς δείκτες στην Ασία να απογειώνονται κατά τις πρώτες συναλλαγές.
Περί τις 03:15 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, μειωνόταν κατά 15,40%, στα 99,55 δολάρια.
Αυτή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές, έπεφτε κατά 15,03%, στα 92,85 δολάρια.
Υποχώρησαν έτσι κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων, σε κλίμα ευφορίας για την προοπτική κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, όπου μαίνεται πόλεμος για πάνω από πέντε εβδομάδες.
Ο δείκτης Nikkei του χρηματιστηρίου στο Τόκιο σημείωνε αλματώδη άνοδο (+4%), όπως και ο Kospi σε αυτό της Σεούλ (+5,94%).