ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε εκεχειρία δύο εβδομάδων - Ο πόλεμος στον Λίβανο συνεχίζεται, διαμηνύει ο Νετανιάχου

Την Τετάρτη ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε πως το Ισραήλ στηρίζει την αμερικανική πρωτοβουλία για εκεχειρία με το Ιράν, αλλά διευκρίνισε πως η συμφωνία δεν αφορά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι συμφώνησαν σε μια διβδόμαδη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο, η οποία προβλέπει επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Ούτε το Ιράν ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες διευκρίνισαν πότε θα τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, ωστόσο ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι υποχωρεί από τις απειλές του για διεύρυνση των επιθέσεων κατά της Τεχεράνης.

«Σχεδόν όλα τα βασικά ζητήματα διαφωνίας του παρελθόντος έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά η περίοδος των δύο εβδομάδων θα επιτρέψει την οριστικοποίηση και ολοκλήρωση της συμφωνίας», υποστήριξε ο Τραμπ.

Η τελευταία του απειλή σχετικά με τον πόλεμο έφτασε νωρίτερα την Τρίτη σε νέο ακραίο σημείο, όταν προειδοποίησε πως «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για να μην επιστρέψει ποτέ ξανά». Η απειλή αυτή - που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως απειλή για γενοκτονία - οδήγησε Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, ορισμένους αξιωματούχους του ΟΗΕ και ειδικούς στο στρατιωτικό δίκαιο να δηλώσουν ότι τέτοιου είδους πλήγματα θα παραβίαζαν το διεθνές δίκαιο.

Το σχέδιο της δίμηνης κατάπαυσης του πυρός περιλαμβάνει την άδεια τόσο στο Ιράν όσο και στο Ομάν να επιβάλλουν τέλη στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με περιφερειακό αξιωματούχο που μίλησε την Τετάρτη υπό τον όρο της ανωνυμίας. Παρότι μέχρι σήμερα, η διεθνής κοινότητα θεωρούσε το πέρασμα διεθνή θαλάσσια οδό, στην πράξη τα Στενά βρίσκονται εντός των χωρικών υδάτων τόσο του Ομάν όσο και του Ιράν.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο πακιστανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες εφαρμογή κατάπαυση του πυρός «παντού» στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου - κάτι που φρόντισε να διαψεύσει άμεσα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με Ισραηλινό στρατιωτικό αξιωματούχο που μίλησε επίσης υπό καθεστώς ανωνυμίας, αν και λίγο νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι το Τελ Αβίβ αποδέχθηκε τους όρους της δίμηνης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Ιράν φέρεται επίσης να συνεχίζει τα πλήγματα του εναντίον του Ισραήλ.

