Ο Νετανιάχου απέτυχε πολιτικά, απέτυχε στρατηγικά, έχει αποδείξει ότι αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια του Ισραήλ και ότι είναι ακατάλληλος να παραμείνει στην εξουσία για άλλη μια μέρα, λένε οι επικριτές του.

Σε έναν πόλεμο όπου δεν υπήρξαν νικητές, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου φαίνεται ότι θα είναι ο μεγαλύτερος χαμένος, καθώς βρίσκεται στο μέσο μιας εύθραυστης και αόριστης εκεχειρίας με το Ιράν.

Μετά από χρόνια απειλών από πλευράς Νετανιάχου προς το Ιράν, γράφει σε ανάλυσή του ο Guardian, μετά από τις πομπώδεις επιδείξεις του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τις αφοριστικές του δηλώσεις, τις διπλωματικές πιέσεις σε διαδοχικούς προέδρους των ΗΠΑ να συμφωνήσουν σε έναν πόλεμο εναντίον του Ιράν, η σύγκρουση του Ισραήλ δεν αποδείχθηκε τίποτα περισσότερο από μία αποτυχία.

Η ετυμηγορία της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών ότι οι ισραηλινές προβλέψεις για αλλαγή καθεστώτος και επανάσταση στο Ιράν ήταν μία φάρσα αποδείχθηκε σωστή. Την ίδια ώρα η ισραηλινή εκτίμηση ότι ο πόλεμος θα διαρκούσε στην καλύτερη περίπτωση, μερικές μέρες, στη χειρότερη μερικές εβδομάδες, αποδείχθηκε θλιβερά αναληθής και πολύ μακριά από την πραγματικότητα.

Ακόμα και πριν από δύο ημέρες, σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, ο Νετανιάχου πίεζε τον Ντόναλντ Τραμπ να μην συμφωνήσει σε εκεχειρία. Το Πακιστάν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι βάζει εμπόδια στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός, την ώρα που ο κόσμος κρεμόταν από τα χείλη των μεσολαβητών. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με αφανισμό του πολιτισμού του Ιράν, σε δηλώσεις που συνιστούν γενοκτονία και έγκλημα πολέμου, και μόλις μία ώρα πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφο, την ώρα που ολόκληρη η υφήλιος παρακολουθούσε σοκαρισμένη, ο Αμερικανός πρόεδρος υπαναχώρησε έστω και προσωρινά, βάζοντας το Ισραήλ στο περιθώριο.

«Δεν έχει υπάρξει ποτέ τέτοια πολιτική καταστροφή σε ολόκληρη την ιστορία μας. Το Ισραήλ δεν πλησίασε καν το τραπέζι των διαπραγματεύσεων όταν ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τον πυρήνα της εθνικής μας ασφάλειας», έγραψε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης του Ισραήλ, Yair Lapid, στο X. Κατηγόρησε δε, τον Νετανιάχου για αλαζονεία και έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ο στρατός εκτέλεσε όλα όσα του ζητήθηκαν και το κοινό επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, αλλά ο Νετανιάχου απέτυχε πολιτικά, απέτυχε στρατηγικά και δεν πέτυχε κανέναν από τους στόχους που ο ίδιος έθεσε. Θα μας χρειαστούν χρόνια για να αποκαταστήσουμε την πολιτική και στρατηγική ζημιά που προκάλεσε ο Νετανιάχου λόγω αλαζονείας, αμέλειας και έλλειψης στρατηγικού σχεδιασμού».

Ο επικεφαλής του αριστερού κόμματος των Δημοκρατικών, Yair Golan, χαρακτήρισε επίσης την εκεχειρία «στρατηγική αποτυχία» του Νετανιάχου.

«Υποσχέθηκε μια ιστορική νίκη και ασφάλεια για γενιές και στην πράξη, έχουμε μια από τις πιο σοβαρές στρατηγικές αποτυχίες που έχει γνωρίσει ποτέ το Ισραήλ», δήλωσε ο Golan στο X. «Είναι μια ολοκληρωτική αποτυχία που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ισραήλ για τα επόμενα χρόνια». Πρόσθεσε πως «ο Νετανιάχου έχει αποδείξει ότι αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια του Ισραήλ και ότι είναι ακατάλληλος να παραμείνει στην εξουσία για άλλη μια μέρα».

Η πραγματικότητα είναι ότι ο Νετανιάχου στοιχημάτισε τα πάντα στον πόλεμό του ενώ στην αποτυχία του να εξασφαλίσει την πτώση του θεοκρατικού καθεστώτος, την κατάσχεση του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης ή την ουσιαστική υποβάθμιση του κράτους, η παγκόσμια θέση του Ισραήλ, η οποία έχει ήδη αμαυρωθεί μαζικά από τις ενέργειές του στη Γάζα, όπου έχει κατηγορηθεί για διάπραξη γενοκτονίας - έχει πληγεί.

Από την πλευρά της ασφάλειας, παρά τους ισχυρισμούς του Τραμπ, η δύναμη του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν έχει ενισχυθεί καθώς η Τεχεράνη, τουλάχιστον προς το παρόν, έχει επιτύχει τον πρωταρχικό της στόχο να επιβιώσει απλώς από μια μηνιαία επίθεση από δύο από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις του κόσμου.

Οι επιθέσεις έχουν αφήσει ένα τραυματισμένο αλλά ακόμα άθικτο καθεστώς, με σημαντικά στρατιωτικά μέσα, το οποίο είναι πιθανό να επιδιώξει ταχύ επανεξοπλισμό καθώς αναζητά ευκαιρίες για αντίποινα.

Η αλαζονεία Νετανιάχου για τον Λίβανο

Η επιμονή του Νετανιάχου για συνέχιση των επιθέσεων στο νότιο Λίβανο φαίνεται επίσης αλαζονική, δεδομένου ότι η δηλωμένη πρόθεση του Ισραήλ να χαράξει μια νέα ζώνη ασφαλείας, θέτει τις δυνάμεις του σε άμεση σύγκρουση επί του εδάφους με τους μαχητές της Χεζμπολάχ, που ιστορικά έχουν αποδειχθεί ικανοί να πολεμούν στο δικό τους έδαφος.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι φρικτές και απροειδοποίητες μαζικές αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο μοιάζουν με μια τιμωρητική πράξη εκτοπισμού. Και αυτό συνιστά έγκλημα πολέμου κατά το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Οι επιπτώσεις, όσον αφορά την κοινή γνώμη και τη διπλωματία, είναι πιθανό να είναι ακόμη πιο σοβαρές για τον Νετανιάχου και το Ισραήλ. Στις ΗΠΑ, ειδικότερα, μια πολιτική συναίνεση που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1960 καταρρέει ορατά. Ο ρόλος του Ισραήλ για την «παράσυρση» του Τραμπ σε πόλεμο με το Ιράν έχει δεχθεί επίθεση και επικριθεί τόσο από τους προοδευτικούς όσο και από την ακροδεξιά του MAGA, ενώ η υποστήριξη για το Ισραήλ γενικότερα βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα ακόμη και μεταξύ των Εβραίων ψηφοφόρων.

Οι εσωτερικές επιπτώσεις για τον Νετανιάχου

Την ίδια ώρα, υπάρχουν οι εσωτερικές επιπτώσεις για τον Νετανιάχου σε μια εκλογική χρονιά στο Ισραήλ. Αντί να μεταμορφώσει την κατάσταση ασφαλείας του Ισραήλ, θα βγει από τον πόλεμο χωρίς να έχει επιτύχει κανέναν από τους κύριους στόχους για τους οποίους είχε δεσμευτεί.

Παρά τον καλά τεκμηριωμένο κυνισμό του Νετανιάχου στη μετάδοση των συνήθως προσωρινών επιτευγμάτων του, θα είναι προφανές στους Ισραηλινούς ότι, αντί να έχει εξαλείψει αυτό που εδώ και καιρό περιγράφει ως «υπαρξιακή» απειλή για το Ισραήλ, οι συνθήκες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, μπορεί να είναι νεκρός, αλλά ο σκληροπυρηνικός γιος του, Μοτζταμπά, έχει αναλάβει τον ρόλο του. Αντί να κλείσει η σελίδα για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το σχέδιο 10 σημείων της Τεχεράνης, το οποίο ο Τραμπ χαρακτήρισε ως λειτουργική βάση για διαπραγματεύσεις, φαίνεται να περιλαμβάνει την αποδοχή του δικαιώματος του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο, αν και ο Τραμπ αρνήθηκε ότι αυτό ήταν μέρος της συμφωνίας.

Προς το παρόν, τουλάχιστον, οι όροι των συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν υποδεικνύουν κάτι πιο κοντά στο πλαίσιο της διεθνούς πυρηνικής συμφωνίας του Μπαράκ Ομπάμα, την οποία ο Νετανιάχου εργάστηκε πολύ σκληρά για να σαμποτάρει και ο Τραμπ αποσύρθηκε από αυτήν.

Για ορισμένους, όπως ο ανταποκριτής στρατιωτικών υποθέσεων της Haaretz, Άμος Χάρελ, η αποτυχία ήταν ενσωματωμένη στα πολεμικά σχέδια του Νετανιάχου. «Πολλές από τις αδυναμίες που μοιράζονται η τρέχουσα κυβέρνηση των ΗΠΑ και το σύστημα του Ισραήλ υπό τον Νετανιάχου έγιναν γνωστές: μια τάση να τζογάρουν βασισμένοι σε αβάσιμους ευσεβείς πόθους, ρηχά και ημιτελή σχέδια, αδιαφορία για τους ειδικούς ή επιθετική χρήση πίεσης για να τους κάνουν να ευθυγραμμίσουν τις απόψεις τους με τις επιθυμίες της πολιτικής ηγεσίας, δήλωσε ο Χάρελ.

Θα είναι σαφές και στους Ισραηλινούς, σύμφωνα με τον Guardian, ότι η σύγκρουση που εκτυλίχθηκε τον τελευταίο μήνα ήταν μια μοναδική ευκαιρία να διεξαχθεί μια εκστρατεία σε αυτή την κλίμακα με πλήρη υποστήριξη των ΗΠΑ. Μπορεί να υπάρξουν και άλλες αναζωπυρώσεις, αλλά η πιθανότητα επανάληψης τέτοιων παρατεταμένων εχθροπραξιών φαίνεται απομακρυσμένη.

Ο Τραμπ δίστασε στο σημείο της πιο επικίνδυνης κλιμάκωσης,εξαιρετικά αντιδημοφιλούς στις ΗΠΑ, λόγω του ακραίου κόστους και της επιζήμιας συνθήκης για την παγκόσμια οικονομία.

Ορισμένοι δεν θα ξεχάσουν ότι έχοντας εξασφαλίσει τον πολυπόθητο πόλεμό του, και βλέποντάς τον να αποτυγχάνει, ο Νετανιάχου είναι απίθανο να πετύχει μια επανάληψη με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Δεδομένου ότι αυτό ήταν ένα εμμονικό πολιτικό σημείο πειθούς του Ισραηλινού πρωθυπουργού εδώ και χρόνια, κάποιος μπορεί να ρωτήσει: ποιο είναι τώρα το νόημα του;

«Αυτή είναι τώρα η τέταρτη συνεχόμενη φορά, στη Γάζα, στον Λίβανο και δύο φορές στο Ιράν, που οι κομπορυμοσύνες του Νετανιάχου για ολοκληρωτική νίκη και εξάλειψη των υπαρξιακών απειλών έχουν αποκαλυφθεί ως κενές υποσχέσεις», έγραψε ο Χάρελ.

Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο Livelog του Dnews

Με πληροφορίες του Guardian





