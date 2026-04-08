Οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν συμφωνούν ότι η εκεχειρία έχει πλέον τεθεί σε ισχύ, αλλά αντιφάσκουν μεταξύ τους και με τους εαυτούς τους, όσον αφορά ,το τι έχει συμφωνηθεί στην πραγματικότητα και τι συμβαίνει τώρα, σχολιάζει το Axios.

Όπως επισημαίνει στην ανάλυσή του, οι διαφορές αυτές θα πρέπει να διευθετηθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ξεκινώντας το Μ. Σάββατο στο Ισλαμαμπάντ. Διαπραγματεύσεις που ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα γίνουν κεκλεισμένων των θυρών. Ένα πράγμα στο οποίο όλοι συμφωνούν ωστόσο, είναι ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτός ο πόλεμος έχει πραγματικά τελειώσει.

Η βασική προϋπόθεση που έθεσε ο Τραμπ για την εκεχειρία είναι το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, αλλά ακόμα κανείς δεν γνωρίζει πόσο «ανοιχτό» θα είναι ή αν το Ιράν θα επιβάλλει «διόδια» σε πλοία για να περάσουν.

Την ίδια ώρα, στο διπλωματικό παρασκήνιο, οι Πακιστανοί μεσολαβητές ανακοίνωσαν ότι η εκεχειρία ισχύει και στον Λίβανο. Το Ισραήλ λέει ότι δεν ισχύει και έχει εντείνει τις επιθέσεις του. Ο Τραμπ συμφωνεί με την στάση ισραήλ και επιμένει ότι δεν περιλαμβάνονται οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο και το Ιράν απειλεί να αποσυρθεί από τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων, που με τόση αγωνία επιτεύχθηκε την τελευταία στιγμή.

Παράλληλα, επιθέσεις έχουν επίσης σημειωθεί σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Ιράν, τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Κουβέιτ τις πρώτες 12 ώρες από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν προειδοποίησε ότι «υπονομεύουν το πνεύμα της ειρηνευτικής διαδικασίας» και ενώ αναμένονται οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, όλα τα μέρη έχουν κάνει αντιφατικές δηλώσεις σχετικά με τη βάση επί της οποίας διαπραγματεύονται.

Οι επιθέσεις συνεχίζονται

Οι μάχες έχουν μειωθεί σημαντικά, αλλά δεν έχουν τερματιστεί εντελώς, ως όφειλαν σε κάθε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Το Ιράν ισχυρίστηκε ότι οι επιθέσεις με πυραύλους και drones στο Ισραήλ και στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα ΗΑΕ, το Κουβέιτ και τη Σαουδική Αραβία μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας ήταν αντίποινα για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, ανάμεσά τους και σε ιρανικό διυλιστήριο.

Αμερικανός αξιωματούχος στον τομέα άμυνας απέρριψε τις κατηγορίες ότι η επίθεση στο ιρανικό διυλιστήριο ΄διεξήχθη από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ. Σε συνέντευξη Τύπου την Μεγάλη Τετάρτη, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ισχυρίστηκε ότι οι επιθέσεις συνεχίστηκαν λόγω της κακής διοίκησης και ελέγχου στο Ιράν, με ορισμένους διοικητές να είναι εκτός εμβέλειας λόγω προβλημάτων επικοινωνίας.

«Χρειάζεται χρόνος για να τεθεί σε ισχύ μια εκεχειρία. Πιστεύουμε ότι θα τεθεί σε ισχύ», είπε.

Τι συμβαίνει με το Στενό του Ορμούζ

Λίγο αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Στενό του Ορμούζ θα είναι πλέον ανοιχτό, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, εξέδωσε μια πολύ πιο προσεκτική δήλωση: Τα πλοία που θέλουν να περάσουν θα πρέπει να συντονιστούν με τον στρατό του Ιράν και θα υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό.

Τα ιρανικά ΜΜΕ επικαλέστηκαν αξιωματούχους, που ανέφεραν πως ότι τα πλοία θα πρέπει να πληρώνουν διόδια προκειμένου να περάσουν, ένα σενάριο που ανησυχεί πολλούς σε όλο τον κόσμο εδώ και εβδομάδες. Ο Χέγκσεθ είπε ότι «αυτό που συμφωνήσαμε είναι ότι το Στενό ανοίγει». Ο Τραμπ πυροδότησε τη σύγχυση, λέγοντας στο ABC ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να λειτουργήσουν από κοινού ένα σύστημα διοδίων στο Στενό του Ορμούζ.

Τι βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Ο Τραμπ εξέπληξε ορισμένους από τους συμμάχους του δηλώνοντας πως αποδέχεται την εκεχειρία λέγοντας πως η λίστα των 10 όρων, που έθεσε το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θέτει μια «εφαρμόσιμη βάση για διαπραγμάτευση».

Οι όροι αυτοί περιελάμβαναν τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν, τη διατήρηση του δικαιώματος εμπλουτισμού ουρανίου, την άρση όλων των κυρώσεων και την αποζημίωση στο Ιράν για τον πόλεμο, σύμφωνα με έγγραφο που δημοσίευσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν. Από την άλλη, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ισχυρίστηκε ότι ορισμένα μέλη του ιρανικού καθεστώτος «ψεύδονται» σχετικά με τα όσα έχουν συμφωνηθεί.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ δημοσίευσε μια ανάρτηση στο Truth Social που δεν αναφερόταν στα 10 σημεία του Ιράν, αλλά μάλλον στην πρόταση των 15 σημείων των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις, την οποία όμως το Ιράν είχε απορρίψει ήδη. Εκείνος όμως ισχυρίστηκε ότι υπήρχε συμφωνία σε πολλά από αυτά.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν θα αποδεχτούν το δικαίωμα του Ιράν να εμπλουτίσει ουράνιο και δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να έχει απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Κάτι που αναιρεί τα λεγόμενα των Ιρανών.

«Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου και οι ΗΠΑ, σε συνεργασία με το Ιράν, θα σκάψουν και θα απομακρύνουν όλη την βαθιά θαμμένη πυρηνική «σκόνη»», έγραψε, αναφερόμενος στο απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα συζητήσουν την «ελάφρυνση των δασμών και των κυρώσεων» με το Ιράν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά πολλούς ο μεγάλος χαμένος του πολέμου, και τα Ρεπουμπλικανικά «γεράκια» όπως ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ (Ρεπουμπλικάνος) είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι στη συμφωνία και ανησυχούν για τις παραχωρήσεις που μπορεί να υπάρχουν στο τραπέζι.

«Το φερόμενο διαπραγματευτικό έγγραφο, κατά την άποψή μου, έχει κάποιες ανησυχητικές πτυχές, αλλά ο χρόνος θα δείξει. Ανυπομονώ να εμφανιστούν οι αρχιτέκτονες αυτής της πρότασης, ο Αντιπρόεδρος και άλλοι, στο Κογκρέσο και να εξηγήσουν πώς μια διαπραγματευμένη συμφωνία ανταποκρίνεται στους στόχους εθνικής ασφάλειας στο Ιράν», έγραψε.

Ο πόλεμος στον Λίβανο συνεχίζεται

Εν τω μεταξύ, ο Νετανιάχου απέρριψε τους ισχυρισμούς του Πακιστάν και του Ιράν ότι η εκεχειρία ισχύει και για τον Λίβανο. Η σημερινή ημέρα υπήρξε η πιο φονική για τον Λίβανο κατά τη διάρκεια του πολέμου. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, τουλάχιστον 254 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις σημερινές ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, ενώ 1.165 τραυματίστηκαν. Στη Βηρυτό έχουν καταγραφεί 92 νεκροί και 742 τραυματίες και στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου σκοτώθηκαν 61 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 200.

Ιρανοί αξιωματούχοι το χαρακτήρισαν παραβίαση της εκεχειρίας και προειδοποίησαν ότι θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη συμφωνία και να οδηγήσει στο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ δεν έχουν διευκρινίσει τη θέση τους σε αυτό το θέμα μέχρι στιγμής. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε ότι ο Τραμπ στέλνει στο Πακιστάν τον Βανς, τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ για τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων που θα γίνει το πρωί του Μ. Σαββάτου στο Ισλαμαμπάντ.

Τι ακολουθεί

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Νταν Κέιν, σε συνέντευξη Τύπου όρισε την εκεχειρία ως «παύση» και τόνισε ότι ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να επαναλάβει τις μάχες.

«Θα περιμένουμε για να βεβαιωθούμε ότι το Ιράν θα συμμορφωθεί. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε εκ νέου τις μάχες σε μια στιγμή», δήλωσε ο Πιτ Χέγκσεθ.

Οι Ιρανοί έστειλαν το ίδιο μήνυμα. «Είμαστε με το χέρι μας στη σκανδάλη, έτοιμοι να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε επίθεση με μεγαλύτερη δύναμη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης. Πλέον η προσοχή στρέφεται στο Ισλαμαμπάντ και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο με όλες αυτές τις εξελίξεις η σύγχυση σχετικά με τις γενικές συμφωνίες όπως το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ δείχνει πόσο δύσκολες θα είναι αυτές οι διαπραγματεύσεις. Οι δύο πλευρές απέχουν πολύ σε βασικά ζητήματα, που αφορούν στα χρήματα για την ανοικοδόμηση του Ιράν, την εξάλειψη του προγράμματος πυρηνικών όπλων του και τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Με πληροφορίες του Axios