Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το fuel pass με πάνω από 200.000 αιτήσεις να έχουν ήδη κατατεθεί στο gov.gr.

Με προβλήματα άνοιξε από προχτές το fuel pass 2026 με την πλατφόρμα να μην μπορεί να αντέξει τον φόρτο και να «κρασάρει». Από χτες, οι αιτήσεις τρέχουν με βάση το ΑΦΜ με πρώτους όσους το ΑΦΜ της λήγει σε 1,2,3 ενώ σήμερα έχουν σειρά όσων το ΑΦΜ λήγει σε 4, 5, 6 και 7.

Αν και οι αιτήσεις γίνονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, οι χρήστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα με την αίτησή τους.

Τα λάθη για το Fuel Pass

Παρόλα αυτά, πολλοί οδηγοί αν και επιτρέπεται να κάνουν σήμερα την αίτηση και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, τελικά η διαδικασία «κόβεται», λόγω των εξής 3 «λαθών» που αφορά το όχημά τους:

Είναι σε ακινησία: Αν έχετε καταθέσει πινακίδες ψηφιακά, δεν δικαιούστε την ενίσχυση.

Είναι ανασφάλιστο: Ακόμη και αν κυκλοφορείτε κανονικά, αν η ασφάλεια έχει λήξει έστω και για μία ημέρα κατά τη στιγμή του ελέγχου, η αίτηση απορρίπτεται.

Έχει οφειλές στα Τέλη Κυκλοφορίας: Ακόμη και μια μικρή εκκρεμότητα στα τέλη του τρέχοντος ή προηγούμενων ετών «μπλοκάρει» αυτόματα τη διαδικασία

Τα ποσά της ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από το είδος του οχήματος, την περιοχή κύριας κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής.

Για αυτοκίνητα:

60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα σε νησιωτικές περιοχές

50 ευρώ με IBAN σε νησιωτικές περιοχές

50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα

40 ευρώ με IBAN στην ηπειρωτική Ελλάδα

Για μοτοσυκλέτες / μοτοποδήλατα: