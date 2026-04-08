Ικανοποιητική συμμετοχή καταγράφεται στην εφετινή διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων, με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ να αποτυπώνουν έντονη κινητικότητα ήδη από τις πρώτες εβδομάδες. Μέχρι σήμερα οι δηλώσεις Ε1 έχουν ξεπεράσει τις 880 χιλιάδες, τα Ε2 ανέρχονται σε περίπου 327 χιλιάδες και τα Ε3 ξεπερνούν τις 68 χιλιάδες, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς.

Σε επίπεδο κατανομής, το 25,64% των δηλώσεων είναι χρεωστικές, που αντιστοιχούν σε περίπου 225.745 δηλώσεις, ενώ το 39,42% είναι πιστωτικές, φτάνοντας τις 346.936. Οι χρεωστικές δηλώσεις αναλογούν σε καταβολή φόρου ύψους περίπου 260,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι πιστωτικές σε καταβολή φόρου 87,5 εκατ. ευρώ.

Οι φορολογούμενοι που λαμβάνουν χρεωστικά εκκαθαριστικά επιβαρύνονται με μέσο φόρο που υπερβαίνει τα 1.153 ευρώ, ενώ όσοι δικαιούνται επιστροφή λαμβάνουν κατά μέσο όρο περίπου 225 ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία των επιστροφών φόρου, καθώς περισσότεροι από 231 χιλιάδες φορολογούμενοι έχουν ήδη λάβει ή αναμένεται να λάβουν επιστροφή, ποσοστό που ξεπερνά το 65% των δικαιούχων. Το συνολικό ποσό επιστροφών και συμψηφισμών υπερβαίνει τα 47,7 εκατ. ευρώ, με τη συντριπτική πλειονότητα να καταβάλλεται άμεσα σε όσους δεν έχουν φορολογικές εκκρεμότητες, ενισχύοντας τη ρευστότητα των νοικοκυριών.

Η πορεία των δηλώσεων για το 2026 δείχνει δυναμική αντίστοιχη ή και ταχύτερη από προηγούμενα έτη, με τα συγκριτικά στοιχεία να καταγράφουν επιτάχυνση ήδη από την έναρξη της περιόδου υποβολής. Η εβδομαδιαία κίνηση παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, επιβεβαιώνοντας ότι οι φορολογούμενοι σπεύδουν να τακτοποιήσουν εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δυνατότητες της διαδικασίας.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι είδαν τις δηλώσεις τους προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες από την ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο της περαιτέρω αυτοματοποίησης της φορολογικής διαδικασίας, κυρίως για μισθωτούς και συνταξιούχους. Οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγξουν τα στοιχεία τους, καθώς σε περίπτωση μη παρέμβασης οι δηλώσεις θα οριστικοποιηθούν αυτόματα στις 16 Απριλίου 2026.

Όσοι διαπιστώσουν την ανάγκη διορθώσεων μπορούν να υποβάλουν αρχική δήλωση έως τις 15 Απριλίου, ενώ δίνεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης χωρίς κυρώσεις από τις 17 Απριλίου έως τις 15 Ιουλίου 2026. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον τα στοιχεία είναι ορθά, δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τον φορολογούμενο, καθώς η δήλωση θα υποβληθεί αυτόματα, με τη διαδικασία να επιβεβαιώνει τη σταδιακή μετάβαση σε ένα πλήρως ψηφιοποιημένο φορολογικό σύστημα.