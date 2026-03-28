Οι πιστωτικές δηλώσεις ανέρχονται σε περίπου 38 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά οι επιστροφές φόρου και οι συμψηφισμοί αφορούν δεκάδες χιλιάδες φορολογούμενους.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων, με τις επιστροφές φόρου και τους συμψηφισμούς να προχωρούν σταδιακά, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι σημαντικό ποσοστό φορολογουμένων λαμβάνει άμεσα επιστροφές, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα ποσά συμψηφίζονται με υφιστάμενες οφειλές προς το Δημόσιο.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εκκαθαρισμένων δηλώσεων, οι πιστωτικές δηλώσεις ανέρχονται σε περίπου 38 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά οι επιστροφές φόρου και οι συμψηφισμοί αφορούν δεκάδες χιλιάδες φορολογούμενους. Συνολικά, οι δικαιούχοι επιστροφών και συμψηφισμών ανέρχονται σε 40.050 φορολογούμενους, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 8,74 εκατ. ευρώ.

Από αυτούς, η μεγάλη πλειονότητα αφορά άμεσες επιστροφές φόρου σε φορολογούμενους που δεν έχουν οφειλές προς το Δημόσιο. Συγκεκριμένα, σχεδόν όλοι οι δικαιούχοι έλαβαν άμεση επιστροφή, με το ποσό να ξεπερνά τα 8,7 εκατ. ευρώ, γεγονός που δείχνει ότι το σύστημα των αυτόματων επιστροφών λειτουργεί με γρήγορους ρυθμούς για όσους είναι φορολογικά ενήμεροι.

Σε περιπτώσεις όπου οι φορολογούμενοι έχουν οφειλές, τα ποσά των επιστροφών συμψηφίζονται με χρέη προς την εφορία, ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο. Οι συμψηφισμοί αυτοί πραγματοποιούνται είτε κεντρικά από την ΑΑΔΕ είτε μέσω των ΔΟΥ, ανάλογα με την περίπτωση και τη φύση των οφειλών.

Η διαδικασία των εκκαθαρίσεων συνεχίζεται με αυξανόμενο ρυθμό καθώς υποβάλλονται νέες δηλώσεις, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τόσο ο αριθμός των επιστροφών όσο και των συμψηφισμών, καθώς θα προχωρά η εκκαθάριση περισσότερων φορολογικών δηλώσεων.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής των δηλώσεων, οι επιστροφές φόρου, οι συμψηφισμοί και οι πληρωμές των ποσών διενεργούνται με συγκεκριμένη διαδικασία. Οι επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογούμενους χωρίς φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος για άμεση επιστροφή σε εβδομαδιαία βάση. Αντίθετα, επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογούμενους που δεν έχουν δέσμευση ενημερότητας αλλά έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές συμψηφίζονται κεντρικά ανά εβδομάδα, με τη διαδικασία να έχει ξεκινήσει από τις 6 Απριλίου.

Όσοι συμψηφισμοί δεν μπορούν να διενεργηθούν κεντρικά, διεκπεραιώνονται το συντομότερο δυνατό από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ΔΟΥ ή ΚΕΒΕΙΣ, χωρίς να απαιτείται υποβολή αιτήματος επιστροφής από τον φορολογούμενο. Παράλληλα, οφειλές από φόρο εισοδήματος συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με δικαιώματα επιστροφής φόρου που υφίστανται ή θα προκύψουν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026. Σε περίπτωση που η εξόφληση του φόρου πραγματοποιηθεί μέσω του συμψηφισμού αυτού, ο φορολογούμενος δικαιούται το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της επιστροφής είναι η ορθή δήλωση του λογαριασμού ΙΒΑΝ στην ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή Μητρώο και Επικοινωνία και στη συνέχεια Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ. Αποδεκτοί είναι οι λογαριασμοί ΙΒΑΝ που τηρεί ο δικαιούχος σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε χώρες εντός του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA).