Ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι διαμορφώνεται το φετινό πασχαλινό τραπέζι, με τις ανατιμήσεις να επηρεάζουν το σύνολο σχεδόν των βασικών προϊόντων. Παράγοντες της αγοράς συνδέουν την αύξηση των τιμών με την κρίση στη Μέση Ανατολή και το υψηλό ενεργειακό κόστος, τα οποία, όπως επισημαίνεται, αξιοποιούνται και ως βασική αιτιολόγηση για το νέο κύμα ανατιμήσεων.

Σύμφωνα με τα επίσημα δελτία τιμών του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, που αποτυπώνουν τις χονδρικές τιμές κρέατος, τα εγχώρια αρνιά καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο, με την τιμή να αυξάνεται από 9,50 ευρώ το κιλό σε 12,00 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 26,3%. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα κατσίκια, τα οποία ακολουθούν την ίδια πορεία, ενώ στα γιδοπρόβατα παρατηρείται οριακή μείωση, με την τιμή να υποχωρεί ελαφρώς από 6,50 σε 6,40 ευρώ το κιλό.

Στη λιανική αγορά, οι τιμές για τα αμνοερίφια κινούνται μεταξύ 15 και 19 ευρώ ανά κιλό. Τα προϊόντα που εντάσσονται στο «πασχαλινό καλάθι» των σούπερ μάρκετ πωλούνται επίσης ακριβότερα σε σχέση με πέρυσι, ενώ στα συνοικιακά κρεοπωλεία οι τιμές παραμένουν παραδοσιακά υψηλότερες, με τη διαφορά να φτάνει σε αρκετές περιπτώσεις τα 4 έως 5 ευρώ ανά κιλό.

Η αύξηση αποδίδεται σε ένα σύνολο παραγόντων, όπως η μειωμένη παραγωγή κρέατος, το αυξημένο κόστος εκτροφής και ζωοτροφών, αλλά και η σταδιακή εγκατάλειψη της κτηνοτροφίας, που περιορίζει την προσφορά. Παράλληλα, οι ζωονόσοι, οι απώλειες ζωικού κεφαλαίου, η έλλειψη επαρκών τοπικών σφαγείων και η αυξημένη ζήτηση από το εξωτερικό εντείνουν τις πιέσεις στην αγορά, με το κόστος να μετακυλίεται τελικά στον καταναλωτή.

Ανατιμήσεις καταγράφονται και σε σειρά φρούτων και λαχανικών, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία του ΟΚΑΑ. Στα λαχανικά, αυξήσεις σε σχέση με το Πάσχα του 2025 σημειώνονται στο λάχανο κατά 28,6%, στα κολοκύθια κατά 20% και στα πράσα κατά 25%, ενώ μικρότερες ανατιμήσεις καταγράφονται στα καρότα και τα σκόρδα. . Σημαντική είναι και η άνοδος στις κόκκινες μακριές πιπεριές κατά περίπου 44%, ενώ οι γλυκές μακριές πιπεριές καταγράφουν ακόμη μεγαλύτερη αύξηση, που φτάνει έως και το 94% σε σχέση με τη χαμηλή περσινή βάση.

Στην κατηγορία των φρούτων, ανοδικά κινούνται επίσης τα αβοκάντο, οι μπανάνες και οριακά τα πορτοκάλια. Ενδεικτικά, οι φράουλες εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, της τάξης του 70,6%, με την τιμή να διαμορφώνεται από 1,70 σε 2,90 ευρώ το κιλό

Αυξημένες παραμένουν και οι τιμές στα σοκολατένια αυγά και τα πασχαλινά τσουρέκια. Στα σούπερ μάρκετ, οι τιμές για το τσουρέκι ξεκινούν από περίπου 7 ευρώ το κιλό, ενώ στους φούρνους διαμορφώνονται μεταξύ 12 και 15 ευρώ. Στα ζαχαροπλαστεία, οι τιμές είναι αισθητά υψηλότερες, αντανακλώντας κυρίως το αυξημένο κόστος πρώτων υλών και την ποιότητα των προϊόντων.