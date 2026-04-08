«Μπαρούτι» μυρίζει η κατάσταση στον ισπανικό εμφύλιο για τα προημιτελικά του Champions League.

Κάτω από έντονες αποδοκιμασίες έφτασε η αποστολή της Ατλέτικο Μαδρίτης στο Camp Nou για την αναμέτρηση κόντρα στην Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του Champions League, ωστόσο η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει.

Ενώ το λεωφορείο με την αποστολή της Ατλέτικο κατευθυνόταν στο γήπεδο, οπαδοί των «Μπλαουγκράνα» δεν δίστασαν να πετάξουν πέτρες, παρά τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Όπως μεταδίδουν τα ισπανικά ΜΜΕ, δύο παράθυρα έσπασαν σε κοντινή απόσταση από τον προπονητή των «Ροχιμπλάνκος», Ντιέγκο Σιμεόνε. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

Το περιστατικό αυτό αποδεικνύει την τεράστια αντιπαλότητα που έχει προκύψει μεταξύ των δύο ομάδων το τελευταίο διάστημα, καθώς στις αρχές Μαρτίου η αποστολή της Ατλέτικο είχε δεχθεί πάλι επίθεση, αυτή τη φορά για τον ημιτελικό του κυπέλλου Ισπανίας.

Δείτε βίντεο από την επίθεση

