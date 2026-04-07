Σπουδαίο διπλό που τον κρατάει σε τροχιά play-offs πέτυχε ο Παναθηναϊκός.

Ο Παναθηναϊκός τα έκανε όλα τέλεια και με μία τρομερή εμφάνιση επικράτησε με σκορ 93-79 της Μπαρτσελόνα για την 36η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν «έσπασε» μια κατάρα 13 ετών, κερδίζοντας στο Palau Blaugrana σε έναν από τους πιο κρίσιμους αγώνες της σεζόν.

Παρά τον τραυματισμό του (κάταγμα στο χέρι), ο Τζέριαν Γκραντ αγωνίστηκε κανονικά, ενώ καθοριστικός στο ξεκίνημα ήταν ο Τζέντι Όσμαν, ο οποίος σημείωσε 12 πόντους στα πρώτα λεπτά και έδωσε από νωρίς προβάδισμα στην ελληνική ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός πήγε στα αποδυτήρια με σημαντικό προβάδισμα (+17), το οποίο διεύρυνε ακόμη περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο, φτάνοντας ακόμη και στο +31, χωρίς να απειληθεί από τους Ισπανούς.

Σημαντική ήταν και η συμβολή των Κώστα Σλούκα και Ντίνο Μήτογλου, που βοήθησαν στη διατήρηση του υψηλού ρυθμού, ενώ από πλευράς Μπαρτσελόνα ξεχώρισαν οι Κέβιν Πάντερ και Νίκολας Λαπροβίτολα.

Αδιαμφισβήτητος MVP για το «τριφύλλι» ήταν ο Τζέντι Όσμαν, ο οποίος πέτυχε 21 πόντους (3/4 τρίποντα) και συνολικά 27 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Με αυτή τη σπουδαία νίκη ο Παναθηναϊκός σκαρφάλωσε στο 21-15, καλύπτωντας και τη διαφορά των 7 πόντων από την ήττα στον πρώτο γύρο με σκορ 103-96. Σε περίπτωση ισοβαθμίας με τους Καταλανούς ο Παναθηναϊκός υπερτερεί και πλέον είναι αισιόδοξος για την εξάδα.

Για την 37η αγωνιστική, οι «πράσινοι» παραμένουν επί ισπανικού εδάφους, όπου θα αντιμετωπίσουν την Βαλένθια την Πέμπτη, 09/04.