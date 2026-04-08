Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το «Κινούμαι Ηλεκτρικά» παρατείνονται μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Με 6 εκατ. ευρώ ενισχύεται ο προϋπολογισμός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά», με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 66 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η νέα κατανομή του προϋπολογισμού έχει ως εξής:

Παράλληλα, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων παρατείνεται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου του 2026, ενώ οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν ότι η προθεσμία μπορεί να συντμηθεί νωρίτερα εφόσον οι διατιθέμενοι πόροι εξαντληθούν νωρίτερα.

Πρόθεση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» εντός του 2026 με νέους χρηματοδοτικούς πόρους.