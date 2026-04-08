Αναλυτικά το νέο πρόγραμμα κατάρτισης για ανέργους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Η Τετάρτη 15 Απριλίου αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος», μια πρωτοβουλία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) που στοχεύει στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ και παράλληλα λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Σκοπός του είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέες δεξιότητες μέσω κατάρτισης, αλλά και να ενταχθούν σε θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα με επιδότηση μισθολογικού κόστους. Η δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια, με στόχο τη μείωση της ανεργίας και τη στήριξη των πιο ευάλωτων πολιτών.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν:

-λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες

-έχουν συνολικό όφελος: 1.118 ευρώ τον μήνα / 13.416 ευρώ τον χρόνο ανά εργαζόμενο

-προσλαμβάνουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων δεν δεσμεύονται για διατήρηση προσωπικού μετά τη λήξη του προγράμματος.

Η δομή του προγράμματος είναι διπλή και περιλαμβάνει δύο βασικά στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των συμμετεχόντων. Οι άνεργοι παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας περίπου 80 ωρών, τα οποία επικεντρώνονται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας. Τα αντικείμενα κατάρτισης μπορεί να σχετίζονται με ψηφιακές δεξιότητες, διοικητική υποστήριξη, εξυπηρέτηση πελατών, καθώς και άλλους τομείς που παρουσιάζουν αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πιστοποίηση γνώσεων.

Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατάρτισης οι ωφελούμενοι λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο υπολογίζεται με βάση τις ώρες παρακολούθησης και μπορεί να φτάσει συνολικά περίπου τα 400 ευρώ. Το επίδομα αυτό λειτουργεί ως οικονομική ενίσχυση κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και ως κίνητρο για τη συμμετοχή των ανέργων στη διαδικασία κατάρτισης.

Το δεύτερο στάδιο του προγράμματος αφορά την απασχόληση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες μπορούν να προσληφθούν σε επιχειρήσεις για χρονικό διάστημα έως και δώδεκα μηνών. Στο πλαίσιο του προγράμματος, το κράτος επιδοτεί το σύνολο του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους των εργαζομένων που προσλαμβάνονται μέσω της δράσης.

Συγκεκριμένα, η επιδότηση προς τις επιχειρήσεις μπορεί να φτάσει περίπου τα 1.118 ευρώ τον μήνα για κάθε εργαζόμενο. Το ποσό αυτό καλύπτει τον μισθό και τις ασφαλιστικές εισφορές, μειώνοντας σημαντικά το κόστος πρόσληψης για τις επιχειρήσεις και ενθαρρύνοντάς τες να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Σε ετήσια βάση, η επιδότηση μπορεί να ανέλθει συνολικά σε περισσότερα από 13.000 ευρώ ανά θέση εργασίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ και ταυτόχρονα είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τόσο άτομα που ζουν μόνα τους όσο και μέλη νοικοκυριών που λαμβάνουν το συγκεκριμένο κοινωνικό επίδομα. Σε ορισμένες περιπτώσεις το πρόγραμμα αφορά και άστεγους πολίτες που λαμβάνουν τη σχετική κοινωνική παροχή.

Η διαδικασία συμμετοχής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση μέσω της σχετικής πλατφόρμας χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet. Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, οι ωφελούμενοι εντάσσονται στο στάδιο της κατάρτισης και στη συνέχεια μπορούν να συνδεθούν με επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που επιδιώκει να συνδέσει την κοινωνική πολιτική με την ενεργητική απασχόληση. Μέσα από την παροχή κατάρτισης και την επιδότηση θέσεων εργασίας, επιχειρείται όχι μόνο η προσωρινή οικονομική στήριξη των ανέργων, αλλά και η δημιουργία πραγματικών προοπτικών ένταξης στην αγορά εργασίας.

Με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων να λήγει στις 15 Απριλίου, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν έγκαιρα τη διαδικασία συμμετοχής, ώστε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα για επαγγελματική εξέλιξη και εργασιακή επανένταξη.