Αμυντικό προϋπολογισμό ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για το έτος 2027 ζήτησε από το Κογκρέσο ο Ντόναλντ Τραμπ, αυξάνοντας κατά 50% τον ήδη υπάρχον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το αίτημα την Παρασκευή, 03/04, καλώντας σε μείωσε 10% στις μη αμυντικές δαπάνες και αύξηση στο τομέα της άμυνας ύψους 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας τα 1 τρισεκατομμύρια δολάρια του προηγούμενου έτους. Η αύξηση αυτή είναι η μεγαλύτερη στις ΗΠΑ από τν Β'Παγκόσμιο πόλεμο.

Τι περιλαμβάνει ο νέος αμυντικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ

Στο αίτημα αναμένεται να περιλαμβάνεται χρηματοδότηση για το φιλόδοξο, αλλά αμφιλεγόμενο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας «Golden Dome», ύψους 185 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και για μαχητικά αεροσκάφη F-35 της Lockheed Martin και πολεμικά πλοία.

Επίσης προβλέπεται η προμήθεια υποβρυχίων κλάσης Virginia, τα οποία κατασκευάζονται από τις General Dynamics και Huntington Ingalls Industries, καθώς και άλλες βασικές προτεραιότητες στον τομέα της ναυπηγικής.

Πέρυσι, ο Τραμπ είχε ζητήσει από το Κογκρέσο αμυντικό προϋπολογισμό ύψους 892,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στον οποίο προστέθηκαν επιπλέον 150 δισεκατομμύρια μέσω συμπληρωματικού αιτήματος, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό πάνω από το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για πρώτη φορά στην ιστορία.

Αν και το γενικό πλαίσιο του προϋπολογισμού για το δημοσιονομικό έτος που λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2027 αναμένεται να παρουσιαστεί την Παρασκευή, αξιωματούχος του Πενταγώνου δήλωσε ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στις 21 Απριλίου.

Νωρίτερα μέσα στο έτος, η κυβέρνηση εξέταζε το ενδεχόμενο το αίτημα των 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων να λάβει τη μορφή ενός προϋπολογισμού εθνικής ασφάλειας ύψους 900 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με ένα επιπλέον αίτημα 400 έως 600 δισεκατομμυρίων, παρόμοια με τη δομή που χρησιμοποιήθηκε το 2026.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια για αύξηση της παραγωγής οπλικών συστημάτων, με στόχο την αποτροπή κινεζικής επιθετικότητας στην περιοχή Ινδο-Ειρηνικού, καθώς και για την αναπλήρωση αποθεμάτων που έχουν μειωθεί λόγω των συγκρούσεων σε Ισραήλ, Ιράν και Ουκρανία.

Το αίτημα προϋπολογισμού θα συζητηθεί στο Κογκρέσο τις επόμενες εβδομάδες και μήνες.