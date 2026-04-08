Οι γιατροί θα επιχειρήσουν να τον αποδιασωληνώσουν.

Διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων παραμένει, ο 19χρονος φοιτητής, κτηνιατρικής στο ΑΠΘ, ο οποίος διαγνώστηκε με βακτηριακή μηνιγγίτιδα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή, ενώ αύριο Μεγάλη Πέμπτη οι γιατροί θα επιχειρήσουν να τον αποδιασωληνώσουν.

Όλες οι επαφές του έχουν λάβει προληπτικά χημειοπροφύλαξη, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

Μηνιγγίτιδα: Τα ύποπτα συμπτώματα

Μηνιγγίτιδα αποκαλείται η φλεγμονή των υμένων που περιβάλλουν και προστατεύουν τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Προκαλείται συνήθως από διάφορα μικρόβια και ιούς. Η οξεία μικροβιακή μηνιγγίτιδα έχει σοβαρότερη συμπτωματολογία και εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα υπάρχει κίνδυνος νευρολογικών επιπλοκών (μόνιμη βλάβη δομών του εγκεφάλου).

Τα κλινικά χαρακτηριστικά της μηνιγγίτιδας στους ενήλικες είναι η σοβαρή κεφαλαλγία, η αδυναμία κάμψης του αυχένα, ο πυρετός και η μεταβολή του επιπέδου συνείδησης (διανοητική σύγχυση ή διέγερσης). Η αυχενική δυσκαμψία αποτελεί κλασικό εύρημα της μηνιγγίτιδας και εκδηλώνεται συνήθως με αντίσταση και πόνο κατά την προσπάθεια παθητικής κάμψης του αυχένα.

Άλλα συμπτώματα αποτελούν επίσης:

Φωτοφοβία

Ραχιαλγία (πόνος στην πλάτη)

Ναυτία

Έμετος

Επιληπτικοί σπασμοί

Εξάνθημα κηλιδοβλατιδώδες αρχικά και πετεχειώδες στη συνέχεια (οι πετέχειες είναι ερυθρά στίγματα στο δέρμα που θα εξαφανίζονται με την πίεση του δακτύλου) εμφανίζεται στο 40-50% των περιπτώσεων μηνιγγιτιδοκοκκικής μηνιγγίτιδας.

Εξάνθημα εμφανίζεται (όχι πετεχειώδες ) και σε κάποιες μορφές ιογενούς μηνιγγίτιδας.

Σε ασθενή με την κλινική υποψία Μηνιγγίτιδας πρέπει να ξεκινά άμεσα η διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων καθώς η νόσος αποτελεί μια δυνητικά θανατηφόρο κατάσταση. Η Διαγνωστική προσέγγιση της μηνιγγίτιδας περιλαμβάνει – αιματολογικό – βιοχημικό έλεγχο (Δείκτες φλεγμονής – γενικότερη κατάσταση του οργανισμού – συνοδά νοσήματα – καλλιέργειες αίματος (σε ποσοστό 40% βοηθούν στον εντοπισμό του υπεύθυνου μικροβίου).