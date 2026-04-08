Ο ιπποπόταμος ήταν η viral Moo Deng.

Ένας άνδρας τιμωρήθηκε με πρόστιμο 300 δολαρίων επειδή σκαρφάλωσε στον περίβολο του διάσημου πυγμαίου ιπποπόταμου Moo Deng στην Ταϊλάνδη.

Στις 17 Μαρτίου, ο άνδρας είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να σκαρφαλώνει στον περίβολο όπου ζει ο ιπποπόταμοςμε τη μητέρα του και στη συνέχεια να βγάζει φωτογραφία τους πυγμαίους ιπποπόταμους με ένα tablet. Μετά φαίνεται να βγαίνει ξανά από τον περίβολο στον Ανοιχτό Ζωολογικό Κήπο Khao Kheow, ανέφερε το Associated Press.

Ο άνδρας έμεινε στον χώρο για 1-2 λεπτά πριν τον δουν το προσωπικό αλλά σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα δεν έφυγε ακόμα και όταν τον ενημέρωσαν ότι θα καλέσουν την αστυνομία.

Ο διευθυντής του Ανοιχτού Ζωολογικού Κήπου Khao Kheow, Narongwit Chodchoy, δήλωσε στο AFP ότι ο άνδρας κρίθηκε ένοχος για το περιστατικό παραβίασης από τοπικό δικαστήριο. Το όνομά του δεν έχει δημοσιοποιηθεί αλλά ο άνδρας τιμωρήθηκε με πρόστιμο 10.000 μπατ (300 δολάρια), σύμφωνα με το πρακτορείο της Σιγκαπούρης CNA.

Ο Chodchoy πρόσθεσε ότι ο Ανοιχτός Ζωολογικός Κήπος Khao Kheow έχει αυξήσει την ασφάλειά του μετά το περιστατικό για να προστατεύσει τον Moo Deng και τα άλλα ζώα του. Δήλωσε ακόμα πως η απόφαση του δικαστηρίου «δείχνει ότι κανείς δεν μπορεί να παραβιάζει τα δικαιώματα των ζώων, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται σε περίφραξη ή στην άγρια ​​φύση. Εκπαιδεύουμε το προσωπικό για το τι πρέπει να κάνει εάν κάποιο ζώο δραπετεύσει, αλλά από τώρα και στο εξής, θα πρέπει να το εκπαιδευτούμε εμείς για το τι πρέπει να κάνουμε εάν υπάρχουν εισβολείς. Πήραμε το μάθημά μας και δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί ξανά, ούτε στη Moo Deng ούτε σε άλλα ζώα στον ζωολογικό κήπο».

Η Moo Deng έγινε viral λίγο μετά τη γέννησή του το 2024, όταν βίντεό του άρχισαν να κυκλοφορούν στο ίντερνετ.

