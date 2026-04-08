Καλές οι καιρικές συνθήκες σύμφωνα με τον Μαρουσάκη το Πάσχα. Μικρή αστάθεια με βροχές το Σάββατο.

Ανοίγεται μπροστά μας ένα διάστημα με ήπιες καιρικές συνθήκες. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα έχουμε μία σύντομη μεταβολή, μέσα στο Μεγάλο Σάββατο, που θα δώσει λίγες τοπικές βροχές, μεταξύ πρωινών και απογευματινών ωρών. Θα έχουμε ένα διάστημα με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως προς τα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα. Θα σημειώσει μία μικρή πτώση και η θερμοκρασία.

Μεγάλη Παρασκευή βράδυ και την Ανάσταση να είμαστε καλά ντυμένοι, γιατί η ψυχρούλα θα είναι έντονη, ιδιαίτερα προς τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η περιφορά του Επιταφίου θα γίνει με καλές καιρικές συνθήκες, αλλά και η Ανάσταση, καθώς δεν περιμένουμε αξιόλογα καιρικά φαινόμενα.

Κυριακή του Πάσχα, πολύ καλός ο καιρός και με άνοδο του υδραργύρου, όπως επίσης και Δευτέρα του Πάσχα.

Σήμερα, για ένα ακόμα 24ωρο θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια, κοντά όμως στο μεσημέρι με απόγευμα, θα αναπτυχθούν συννεφιές στον ηπειρωτικό κορμό και αργά το απόγευμα, δεν αποκλείεται να δούμε κάποιες μπόρες κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου όπως επίσης και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι ενισχυμένοι, κοντά στα 7 μποφόρ και το ίδιο θα συμβεί και τις επόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία έχει παρουσιάσει άνοδο νωρίς το πρωί. Αργά το μεσημέρι η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 - 25 βαθμούς Κελσίου. Και πάλι είμαστε σε θερμοκρασιακές τιμές, πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Μεγάλη Παρασκευή, θα δούμε μια σταδιακή υποχώρηση του υδραργύρου, η οποία θα κορυφωθεί μέσα στο Μεγάλο Σάββατο και μια ενδεικτική τιμή θα είναι οι 17 με 19 βαθμοί Κελσίου. Λίγο πιο χαμηλή η θερμοκρασία προς τα βόρεια τμήματα. Επομένως και πάλι παρά το γεγονός οτι ο υδράργυρος θα σημειώσει πτώση, θα είμαστε σε καλά για την εποχή θερμοκρασιακά επίπεδα. Τη νύχτα θα κάνει περισσότερη ψύχρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην Αττική, σήμερα, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. Θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια και οι άνεμοι έως και 6 μποφόρ. Προσοχή στον άνεμο μεταξύ Αθήνας - Κορίνθου, καθώς μπορεί να γίνει επικίνδυνος, σε ότι αφορά την οδήγηση. Η θερμοκρασία έως και 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. Λίγα σύννεφα κατά περιόδους. Μπαίνει ο βαρδάρης με αρκετές εντάσεις κοντά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κοντά στους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Μεγάλη Πέμπτη, θα βγουν λίγες βροχές κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα, όχι αξιόλογης έντασης - τοπικού χαρακτήρα- που θα αφορούν την κεντρική ανατολική και βορειοανατολική χώρα. Επομένως ήπιος ο καιρός με κάποια περάσματα από βροχές.

Τη Μεγάλη Παρασκευή, βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες. Μέσα στο Αιγαίο, ανατολική Μακεδονία και Θράκη, θα βγουν κάποια φαινόμενα, κυρίως μέχρι και το μεσημεράκι. Επομένως δεν θα έχουμε πρόβλημα το βράδυ, κατά τη διάρκεια του Επιταφίου, καθώς δεν θα έχουμε βροχοπτώσεις.

Το Μεγάλο Σάββατο, θα έχουμε μία μάζα με βροχοπτώσεις, από τα βόρεια προς τα νότια. Επομένως κεντρική, ανατολική και βόρεια χώρα, θα αναπτυχθούν λίγες βροχές μεταξύ πρωινών και αργά απογευματινών ωρών.

Αν εξαιρέσουμε κάποια τμήματα του Αιγαίου, που μπορεί να δούμε κάποιες ασθενείς βροχές, τις βραδινές ώρες, στις περισσότερες περιοχές δεν αναμένουμε βροχοπτώσεις σε ότι αφορά την Ανάσταση. Θα έχει όμως ψυχρούλα.

Κυριακή του Πάσχα και Δευτέρα, πολύ καλός ο καιρός, ανοιξιάτικος, ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία με πολλές ώρες ηλιοφάνειας. Κοντά στο μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα, θα δούμε και αρκετά 20άρια. Η ημέρα θα ξεκινήσει με έντονη ψύχρα και το μεσημέρι σε κάποιες περιοχές θα ανέβει ο υδράργυρος και ίσως ξεπεράσουμε τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Άρα περνάει μία διαταραχή κυρίως μεταξύ Μεγάλης Πέμπτης απογεύματος και απογεύματος Μεγάλου Σαββάτου, που θα δώσει κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στα κεντρικά ανατολικά και βόρεια τμήματα. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, θα μας έρθει μία πιο ψυχρή αέρια μάζα - κυρίως τη νύχτα και νωρίς το πρωί-.

Κυριακή του Πάσχα, από Ανάσταση βράδυ και Δευτέρα του Πάσχα, ήπιες οι καιρικές συνθήκες, ανοιξιάτικες, και με σταδιακή άνοδο του υδραργύρου.

