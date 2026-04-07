Το ευνοϊκό σενάριο για την Κυριακή του Πάσχα και τις συνθήκες που θα επικρατήσουν για το ψήσιμο του οβελία.

Με το βλέμμα στραμμένο στην Κυριακή του Πάσχα 2026 ο μετεωρολόγος Νίκος Καντερές «κλειδώνει» την τελική πρόγνωση για τις καιρικές συνθήκες με τις οποίες θα ψήσουμε τον παραδοσιακό οβελία. Αν και τις τελευταίες μέρες είχαν αυξηθεί οι εκτιμήσεις για έντονη αστάθεια και άστατο καιρό ανήμερα της Λαμπρής φαίνεται πως ο καιρός κάνει την ευχάριστη ανατροπή δίνοντας την δυνατότητα να όλους να απολαύσουν τα πατροπαράδοτα έθιμα χωρίς τον φόβο επίμονων βροχών και καταιγίδων.

Όπως σημειώνει στη νέα του ανάρτηση ο Νίκος Καντερές «πιθανόν να βρέξει παροδικά ,αλλά στο μεγαλύτερο διάστημα ο καρός θα είναι καλός.Η θερμοκρασία θα είναι πάνω από τους 20 βαθμούς.». Σύμφωνα με τα λεγόμενα του μετεωρολόγο η αστάθεια θα είναι πρόσκαιρη ανήμερα του Πάσχα 2026 γεγονός που δεν θα «χαλάσει» το εορταστικό κλίμα.

Ουσιαστικά για την Κυριακή του Πάσχα αναμένεται γενικά καλός καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με ήπιες θερμοκρασίες και συνθήκες κατάλληλες για τις υπαίθριες δραστηριότητες. Ωστόσο, δεν αποκλείονται τοπικές νεφώσεις και πιθανές παροδικές βροχές. Η θερμοκρασία πάνω από τους 20 βαθμούς είναι ιδανική για τα υπαίθρια πασχαλινά τραπέζια. Συνολικά, η εικόνα του καιρού δείχνει ότι, παρά την μικρή αστάθεια, το Πάσχα θα κυλήσει με ευνοϊκές συνθήκες για τις περισσότερες περιοχές, με τα όποια φαινόμενα να είναι σύντομα και τοπικού χαρακτήρα.

Η ανάρτηση Καντερέ

Στατιστικά στοιχεία και πρόγνωση για τη Κυριακή του Πάσχα. Πριν ένα μήνα σε ανάρτηση μου για τη Κυριακή του Πάσχα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με βάση τα στατιστικά δεδομένα για τις 12 Απριλίου τα τελευταία 35 χρόνια,από το 1991 έως το 2025 έγραφα τα εξής. Στην Αθήνα με κανονική τιμή θερμοκρασίας ,για τη συγκεκριμένη ημέρα τους 20 βαθμούς, στα 21 χρόνια η θερμοκρασία ήταν πάνω από τι τιμή αυτή,τα 5 χρόνια ίση και τα 9 χρόνια κάτω από 20 C. Σε ότι αφορά τη βροχή έβρεξε μόνο 6 φορές,δηλαδή η πιθανότητα βροχής για τη Κυριακή του Πάσχα ήταν μικρή ,όπως προβλέπεται και φέτος.Πιθανόν να βρέξει παροδικά ,αλλά στο μεγαλύτερο διάστημα ο καρός θα είναι καλός.Η θερμοκρασία θα είναι πάνω από τους 20 βαθμούς

