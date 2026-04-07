Σε υψηλούς τόνους απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ στις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος έκανε λόγο για «μεθόδευση» από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με στόχο την ελληνική κυβέρνηση.

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον υπουργό για ακραία ρητορική, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις υπονομεύουν θεσμούς και αποσκοπούν στη δημιουργία εντυπώσεων. Όπως σημειώνει, η δημόσια αμφισβήτηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τη στιγμή που αυτή διερευνά υποθέσεις που φέρονται να αφορούν βουλευτές της Νέα Δημοκρατία, εγείρει σοβαρά πολιτικά και θεσμικά ζητήματα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι συγκεκριμένος: η διερεύνηση πιθανών παραβάσεων που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και όταν εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Αντί, ωστόσο, να δοθούν σαφείς απαντήσεις επί της ουσίας, η κυβέρνηση –σύμφωνα με την ανακοίνωση– επιλέγει να στοχοποιήσει τον ίδιο τον θεσμό που διεξάγει την έρευνα.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για μια ευρύτερη πολιτική στάση, κατά την οποία «όποιος ελέγχει την εξουσία βαφτίζεται συνωμότης», ενώ όσοι αναδεικνύουν υποθέσεις προς διερεύνηση αντιμετωπίζονται ως αντίπαλοι από το κυβερνητικό περιβάλλον.

Η ανακοίνωση καταλήγει χαρακτηρίζοντας τη στάση αυτή «πολιτικά ανήθικη και θεσμικά επικίνδυνη», κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να μετατρέψει ζητήματα διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων σε αφήγημα πολιτικής δίωξης, αποφεύγοντας να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα για τη διαχείριση δημόσιου χρήματος.