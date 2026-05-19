Την ανάγκη η Ευρώπη να ενισχύσει την παραγωγική της βάση, να επιταχύνει τις επενδύσεις στην ενέργεια και να οικοδομήσει ισχυρούς τεχνολογικούς «πρωταθλητές» ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στο France 24.

Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στις επιπτώσεις από την κρίση στα Στενά του Ορμούζ, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη διαθέτει πλέον «εργαλειοθήκη» αντιμετώπισης ενεργειακών κρίσεων, αξιοποιώντας την εμπειρία της περιόδου μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Πρέπει να παράγουμε περισσότερο. Για την Ευρώπη ισχύει ένα απλό αξίωμα: χωρίς παραγωγή, δεν υπάρχει ισχύς», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ οφείλει να προχωρήσει σε βαθύτερες μεταρρυθμίσεις ώστε να ενισχύσει την οικονομική και στρατηγική της κυριαρχία.

Ο Πρόεδρος του Eurogroup έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή πολιτική, ζητώντας περισσότερες επενδύσεις σε υποδομές και μια πραγματικά ενοποιημένη αγορά ενέργειας.

«Χρειαζόμαστε περισσότερη αποθήκευση ενέργειας, επενδύσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα, περισσότερη καινοτομία και μια πραγματικά ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να λειτουργεί μέσα σε ένα κατακερματισμένο περιβάλλον 27 διαφορετικών κεφαλαιαγορών, γεγονός που περιορίζει τη διοχέτευση αποταμιεύσεων προς παραγωγικές επενδύσεις και την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην τεχνητή νοημοσύνη, χαρακτηρίζοντάς την ταυτόχρονα ευκαιρία και πρόκληση. Όπως είπε, η AI μπορεί να λειτουργήσει ως «κούρσα προς τη Σελήνη» για την παραγωγικότητα, αλλά ταυτόχρονα φέρει κινδύνους αντίστοιχους με μια «κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών», απαιτώντας νέο θεσμικό και πολυμερές πλαίσιο διακυβέρνησης.

Στο πεδίο της τεχνολογίας, ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η Ευρώπη πρέπει να εγκαταλείψει τη λογική των εθνικών πρωταθλητών και να επενδύσει στη δημιουργία ισχυρών ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων.

Ως παραδείγματα ευρωπαϊκών πρωταθλητών ανέφερε τις ASML , Mistral AI , Ericsson και Nokia , επισημαίνοντας ότι στόχος είναι να εξελιχθούν σε παγκόσμιους ηγέτες και να δημιουργήσουν γύρω τους ευρύτερα τεχνολογικά οικοσυστήματα.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, έθεσε ως στρατηγικό στόχο τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού τεχνολογικού κέντρου αντίστοιχου με αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Ας δημιουργήσουμε πρώτα τη Silicon Valley της Ευρώπης και όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.