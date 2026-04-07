Αλλάζει το σκηνικό του καιρού με βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με τον Μαρουσάσκη.

Συνεχίζεται ο άκρως ανοιξιάτικος καιρός και σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μασουάσκη.

Σήμερα και αύριο ο υδράργυρος θα φθάσει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, σε περιοχές του εσωτερικού της ηπειρωτικής χώρας.

Την Πέμπτη, η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή υποχώρηση. Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο, περνάει μια διαταραχή που θα δώσει βροχοπτώσεις κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα. Θα ενισχύσει τους βοριάδες, θα ρίξει λίγο τη θερμοκρασία και επανέρχεται ο καλός καιρός από την Κυριακή του Πάσχα.

Οι θάλασσές μας θα είναι καλοτάξιδες καθώς δεν αναμένουμε αξιόλογα προβλήματα τις επόμενες ημέρες, με εξαίρεση τα νότια θαλάσσια τμήματα που θα φθάνουν οι άνεμοι κοντά τα 6 μποφόρ.

Τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο, θα περάσει μια ψυχρότερη αέρια μάζα πάνω από τη χώρα μας, με αποτέλεσμα ο καιρός να είναι πιο συννεφιασμένος και πιο μουντός, με κάποιες βροχές προς τα κεντρικά και βόρεια. Τα φαινόμενα θα κρατήσουν μέχρι και το μεσημέρι, για να αρχίσει ο καιρός να βελτιώνεται.

Δεν θα αντιμετωπίσουμε αξιόλογα προβλήματα ούτε όσον αφορά την περιφορά του Επιταφίου, ούτε όσον αφορά την Ανάσταση. Επομένως δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για αυτή τη σύντομη μεταβολή του καιρού.

Αργά το μεσημέρι, θα δούμε εντυπωσιακές θερμοκρασιακές τιμές. Έρχεται πιο θερμός αέρας, ιδιαίτερα σε κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα - σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα.

Στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, θα δούμε σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, τον υδράργυρο να φθάνει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο, θα πέσει η θερμοκρασία αρκετούς βαθμούς, φθάνοντας στα πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα (17-18 βαθμούς Κελσίου), και θα κάνει κρύο.

Και κατά τη διάρκεια του Επιταφίου αλλά και της Ανάστασης πρέπει να ντυθείτε καλά, καθώς θα κάνει κρύο, ιδιαίτερα στον ηπειρωτικό κορμό.

Την Κυριακή του Πάσχα και Δευτέρα θα πέσει ο άνεμος και δεν θα έχουμε κάποιες εντάσεις.

Στην Αττική σήμερα πολύ καλός ο καιρός με ηλιοφάνεια. Θα βγουν κάποια σύννεφα το απόγευμα γύρω από την Πάρνηθα και την Πεντέλη. Ο υδράργυρος στους 26 βαθμούς Κελσίου σήμερα ,μια πολύ καλή και ζεστή ημέρα, η σημερινή.

Στη Θεσσαλονίκη, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια και το απόγευμα θα αναπτυχθούν κάποια σύννεφα. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν και η θερμοκρασία έως και 25 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Με πολύ καλές θερμοκρασιακές τιμές θα πάμε μέχρι και την Πέμπτη, όπου ο υδράργυρος θα αρχίσει να σημειώνει πτώση. Θα έχουμε μία μικρή υποχώρηση του υδραργύρου. Παρ΄΄όλα αυτά η αυριανή ημέρα θα είναι αρκετά ζεστή -25 με 26 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Καθώς πηγαίνουμε προς τη Μεγάλη Παρασκευή, θα λάβει χώρα μία σύγκρουση αερίων μαζών με διαφορετικά θερμο -υγρομετρικά χαρακτηριστικά.

Αυτό θα δημιουργήσει έναν έντονα άστατο καιρό, προς τα κεντρικά και βόρεια, ενώ θα ενισχυθούν και οι βοριάδες για να πέσει η θερμοκρασία.

Μετά το Μεγάλο Σάββατο - μεσημέρι , απόγευμα, βελτιώνεται ο καιρός με πολύ καλές καιρικές συνθήκες και τη Δευτέρα του Πάσχα.

Οι βροχές και εντάσεις των βοριάδων θα αρχίσουν να υποχωρούν.

