Ανοίγει η «βεντάλια» της έρευνας για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών .

Στον Άρειο Πάγο επιστρέφει και παλι ο φάκελος της υπόθεσης των υποκλοπών, μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας που ζήτησε να μπουν στο «κάδρο» νέα πρόσωπα αλλά και αδικήματα, μεταξύ των οποίων, και αυτό της κατασκοπείας.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών μελέτησε την πολυσέλιδη απόφαση του δικαστηρίου, που καταδίκασε τους τέσσερις κατηγορουμένους σε πολυετείς ποινές φυλάκισης, και έκρινε πως πρέπει να διενεργηθεί περαιτέρω έρευνα, το σημαντικότερο μέρος της οποίας θα χειριστεί η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Τις επόμενες ημέρες, μάλιστα, αναμένεται να οριστεί ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός που θα αναλάβει την υπόθεση .

Εκτός από το αδίκημα της κατασκοπείας θα ερευνηθούν και αδικήματα τα οποία ενδεχομένως έχουν διαπράξει συνεργάτες των ιδιωτών επιχειρηματιών που κρίθηκαν ένοχοι για τις πλημμεληματικές πράξεις της επέμβασης σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, της παραβίασης του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Στην περίπτωση που τα στελέχη των ελεγχόμενων εταιρειών, που σύμφωνα με την απόφαση «είχαν εξίσου πλήρη εικόνα», παραπεμφθούν θα δικαστούν για τα ίδια αδικήματα για τα οποία έχουν καταδικαστεί οι εργοδότες τους, γεγονός που σημαίνει πως πρέπει να κινηθούν με ταχύτατους ρυθμούς οι διαδικασίες καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος της παραγραφής.

Το σκέλος της έρευνας που αφορά στο αδίκημα της ψευδορκίας, αν δεν κριθεί διαφορετικά, θα παραμείνει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα ελεγχθούν οι αναφορές του άλλοτε εμφανιζόμενου νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Krikel αλλά και του κατόχου της προπληρωμένης κάρτας από την οποία εστάλη το μολυσμένο μήνυμα, με αποδέκτη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη.

«Η απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών να διαβιβάσει στον Άρειο Πάγο και να μην επεξεργαστεί το κομμάτι που αφορά τις πλημμεληματικές πράξεις 9 συνεργών των ήδη πρωτοδίκως καταδικασθέντων είναι υψηλού ρίσκου, καθώς βρισκόμαστε ήδη σε καθεστώς παραγραφής. Σε κάθε περίπτωση το κύρος της Δικαιοσύνης οφείλει να προστατευτεί. Θα είναι απαράδεκτο να μην λογοδοτήσουν κάποιοι για σοβαρότατες πράξεις λόγω καθυστέρησης των Εισαγγελικών Αρχών» ανέφερε σε δήλωση του ο δικηγόρος , Ζαχαρίας Κεσσές.