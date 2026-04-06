«Η προσπάθεια να παρουσιαστεί ότι δήθεν δεν παγιδεύτηκε κανένας άλλος παρά μόνο 5 πρόσωπα διαψεύδεται πανηγυρικά» τονίζει ο Ζαχαρίας Κεσσές.

«Το αδίκημα της κατασκοπείας διώκεται και με τη μορφή της απόπειρας. Μικρή σημασία έχει για την απαξία της πράξης το αν ολοκληρώθηκε η πράξη ή όχι. Αυτό λαμβάνεται υπόψιν στην ποινή που θα επιβληθεί» ξεκαθαρίζει ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Όπως τονίζει σε ανάλυσή του στα social media, «η αναφορά ότι μόνο 5 άτομα παγιδεύτηκαν είναι εσφαλμένη και βολική μόνο για εσωτερική κατανάλωση. Κατά την ακροαματική διαδικασία προέκυψε ότι προσωπικά δεδομένα και συνομιλίες του Κ. Χατζηδακη και του Γ. Γεραπετρίτη που είχαν αποσπαστεί με το Predator διακινήθηκαν και επιδείχθηκαν σε δημοσιογράφους».

Και συνεχίζει ο γνωστός δικηγόρος: «Για να μην εκπλαγεί κανείς στη συνέχεια υπάρχουν τουλάχιστον δύο Υπουργοί που έχουν εξετάσει τα κινητά τους τηλέφωνα και έχουν πιστοποιήσει την παγίδευση τους. Παράλληλα υπάρχουν και επιπλέον πρόσωπα που έχουν εξετάσει τα τηλέφωνά τους στο εξωτερικό με θετικό αποτέλεσμα. Ακόμη και για αυτούς η απόφαση του Μονομελούς αναφέρει την πράξη με τη μορφή της απόπειρας λόγω μη εμφάνισης.

Η προσπάθεια να παρουσιαστεί ότι δήθεν δεν παγιδεύτηκε κανένας άλλος παρα μόνο 5 πρόσωπα διαψεύδεται πανηγυρικά απο την διαβίβαση της δικογραφίας για την διερεύνηση του αδικήματος της κατασκοπίας. Αν ήταν έτσι όπως αγωνιούν κάποιοι να παρουσιαστεί δεν θα είχε διαβιβαστεί καν η δικογραφία».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ζαχαρία Κεσσέ

Με ενδιαφέρον παρατηρώ την αναπαραγωγή παραπειστικής ανάλυσης στη στήλη The Big Mouth του κ. Κουρτάκη για την υπόθεση των υποκλοπών.

Σέβομαι την απέλπιδα αναζήτηση υπερασπιστικού αφηγήματος αλλά προς αποφυγή παρεξηγήσεων και άσκοπων αναπαραγωγών διευκρινίζω τα εξής:

✓Ο δημοσιογράφος Κουρτάκης παγιδεύτηκε με το κατασκοπευτικό λογισμικό στις 22.10.2021 και στις 11.11.2021. Δεν εμφανίστηκε στην δίκη ούτε ζήτησε ποτέ την ποινική δίωξη όσων των παγίδευσαν. Στην δικαστική απόφαση η περίπτωση του αναφέρεται ως απόπειρα μιας και δεν εμφανίστηκε στη δίκη, οπότε αντί να τοποθετείτε ως παρατηρητής μπορεί να απαντήσει ο ίδιος αν πάτησε το link ή αν έδωσε το κινητό του για έλεγχο. Ποτέ δεν είναι αργά.

✓Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο καταδίκασε για τετελεσμένες πράξεις για όσα θύματα εμφανίστηκαν στη δίκη και δήλωσαν αν πάτησαν ή όχι το μήνυμα παγίδευσης. Για όσους δεν εμφανίστηκαν καταδίκασε οριζόντια με τη μορφή της απόπειρας όχι γιατί διαπιστώθηκε ότι δεν πάτησαν το μήνυμα αλλά γιατί δεν μπόρεσε αυτό να διερευνηθεί.

✓Τα θύματα μέσα στα οποία συμπεριλαμβάνεται το μισό Υπουργικό Συμβούλιο και η ηγεσία του Στρατού δεν κλήθηκαν ποτέ από τον Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ζήση και οι ίδιοι κρύφτηκαν με αποτέλεσμα να μην έχει διερευνηθεί ποτέ μέχρι σήμερα αν ολοκληρώθηκε η πράξη της παγίδευσης ή όχι. Αυτό θα διερευνηθεί τώρα μιας θα κληθούν από τις Εισαγγελικές Αρχές όλοι.

✓Το αδίκημα της κατασκοπείας διώκεται και με τη μορφή της απόπειρας. Μικρή σημασία έχει για την απαξία της πράξης το αν ολοκληρώθηκε η πράξη ή όχι. Αυτό λαμβάνεται υπόψιν στην ποινή που θα επιβληθεί.

✓Η αναφορά ότι μόνο 5 άτομα παγιδεύτηκαν είναι εσφαλμένη και βολική μόνο για εσωτερική κατανάλωση. Κατά την ακροαματική διαδικασία προέκυψε ότι προσωπικά δεδομένα και συνομιλίες του Κ. Χατζηδακη και του Γ. Γεραπετρίτη που είχαν αποσπαστεί με το Predator διακινήθηκαν και επιδείχθηκαν σε δημοσιογράφους.

✓Για να μην εκπλαγεί κανείς στη συνέχεια υπάρχουν τουλάχιστον δύο Υπουργοί που έχουν εξετάσει τα κινητά τους τηλέφωνα και έχουν πιστοποιήσει την παγίδευση τους. Παράλληλα υπάρχουν και επιπλέον πρόσωπα που έχουν εξετάσει τα τηλέφωνά τους στο εξωτερικό με θετικό αποτέλεσμα. Ακόμη και για αυτούς η απόφαση του Μονομελούς αναφέρει την πράξη με τη μορφή της απόπειρας λόγω μη εμφάνισης.

✓Η προσπάθεια να παρουσιαστεί ότι δήθεν δεν παγιδεύτηκε κανένας άλλος παρα μόνο 5 πρόσωπα διαψεύδεται πανηγυρικά απο την διαβίβαση της δικογραφίας για την διερεύνηση του αδικήματος της κατασκοπίας. Αν ήταν έτσι όπως αγωνιούν κάποιοι να παρουσιαστεί δεν θα είχε διαβιβαστεί καν η δικογραφία.

✓Η διαβίβαση της δικογραφίας για το ζήτημα της κατασκοπείας αιτιολογείται και τεκμηριώνεται πλήρως στην δικαστική απόφαση και στηρίζεται στον τρόπο λειτουργίας του κατασκοπευτικού λογισμικού με δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης σε συνδυασμό με τα θύματα που χειρίζονταν κρίσιμα χαρτοφυλάκια με κρατικά απόρρητα και μυστικές πληροφορίες.

✓Είναι φαιδρό να παρουσιάζεται ότι ενώ το Predator λειτούργησε αποδεδειγμένα στην Ελλάδα κατά τα έτη 2020 και 2021 με πολυμελείς ομάδες ισραηλινών εξειδικευμένων στελεχών και στελεχών της ΕΥΠ με τεχνολογία αιχμής, τελικά να κατόρθωσε να παγιδεύσει μόνο 5 τυχαία πρόσωπα μολονότι στόχευσε δεκάδες κρίσιμους στόχους. Όσοι το υποστηρίζουν, εθελοτυφλούν.

✓Τέλος είναι πάντα χρήσιμο να διαβάζει κανείς όλη την δικαστική απόφαση μέχρι τέλους.

{https://x.com/zackesses/status/2041187548920221718}