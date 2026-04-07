Η πεπατημένη του… Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση αναμένεται να ακολουθηθεί στην περαιτέρω διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, πασχαλιάτικα η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου αναμένεται να πάρει τη δικογραφία που διαβίβασε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Υπενθυμίζεται πως στο σκεπτικό της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης αναφερόταν, μεταξύ άλλων, ότι «πρέπει να ερευνηθεί και να επανεξετασθεί η τυχόν τέλεση εκ μέρους των κατηγορουμένων ή τυχόν τρίτων συμμετεχόντων και άλλων αξιοποίνων πράξεων, και δη της κατασκοπείας, τουλάχιστον υπό τη μορφή της απόπειρας».

Οι πληροφορίες μας αναφέρουν πως το σκέλος της κατασκοπείας, είτε αυτή θεωρείται απόπειρα είτε τετελεσμένη, θα επιστρέψει στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, αφήνοντας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών την περαιτέρω διερεύνηση αδικημάτων ήσσονος ποινικής απαξίας.

Το σκεπτικό, μάλιστα, της εκ νέου διαβίβασης στον Άρειο Πάγο θα είναι πως θα πρέπει η έρευνα να συσχετισθεί με την προηγούμενη που είχε κάνει ο κ. Ζήσης, αφού πρώτα η τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε αφαιρέσει την έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών (και πήγε τόσο καλά που διασύρθηκαν αμφότεροι στο ακροατήριο του Μονομελούς).

Το γεγονός ότι λίγο πολύ η εν λόγω κίνηση του Αρείου Πάγου είχε προεξοφληθεί, πάντως, δεν περιποιεί τιμή για την ηγεσία της δικαστικής εξουσίας. Όχι ότι αναγκαστικά την ενδιαφέρει βέβαια…

Ν.Α.