Με ακόμα μεγαλύτερη σφοδρότητα επανήλθε κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, με αναφορές σε «μεθόδευση» και «αίσθηση οργανωμένης και στοχευμένης πολιτικής παρέμβασης με στόχο την κυβέρνηση»

Με ευθεία επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και εμφανέστατες διαφοροποιήσεις από τις κινήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, παρενέβη σήμερα ο υπουργός Υγείας, κος Άδωνις Γεωργιάδης. Μίλησε στο Ρ/Σ Παραπολιτικά 90.1 στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή και φάνηκε να διαφοροποιείται στο ζήτημα του ασυμβίβαστου μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Όπως είπε «Προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα κάνει καμία διαφορά. Εγώ πιστεύω πολύ σε αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης τα σοβαρά δηλαδή ο ΕΦΚΑ, η αυτοματοποίηση του κράτους, το gov.gr, ο νόμος να πηγαίνουν όλοι οι στρατιώτες στα σύνορα αυτές είναι μεταρρυθμίσεις που πράγματι μειώνουν το ρουσφέτι... Εμένα αν ποτέ μου λέγανε «διάλεξε αν θέλεις να είσαι βουλευτής ή υπουργός» εγώ θα διάλεγα αμέσως το βουλευτής».

Ταυτόχρονα εκτίμησε ότι Κώστας Καραμανλής και Κ. Παπακώστα δεν έχουν κανένα λόγο να μην είναι πάλι υποψήφιοι: «Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι υποψήφιοι βουλευτές τώρα αν οι ίδιοι δεν το αντέχουν γιατί δεν αντέχουν το μπούλινγκ αυτό είναι δικό τους θέμα».

Στη συνέντευξη συνέχισε από εκεί που... σταμάτησε χθες, αποδίδοντας πολιτική σκοπιμότητα στην αποστολή των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σημειώνοντας μάλιστα πως «πρέπει πολύ γρήγορα να ανακτήσει την εμπιστοσύνη που έχει διαρρήξει».

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης πήγε την... αμφισβήτηση ένα βήμα περαιτέρω, επισημαίνοντας πως υπάρχουν πέντε χώρες της ΕΕ που δεν έχουν αποδεχθεί το νεοσύστατο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θέτοντας το ερώτημα «αν σωστά υποστηρίξαμε το θεσμό ή όχι». «Η μεθόδευση που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε μένα δημιουργεί την αίσθηση οργανωμένης και στοχευμένης πολιτικής παρέμβασης και μου δημιουργεί και σοβαρά ερωτηματικά για το αν σωστά υποστηρίξαμε ή όχι τον θεσμό. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας πολύ νέος θεσμός διάρκειας μιας πενταετίας, πέντε ευρωπαϊκές χώρες δεν τον έχουν αποδεχτεί ακόμα, είναι ένας θεσμός τελείως υπό δοκιμήν άρα πιθανόν να έχουμε κάνει και λάθος» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είχαμε από πέρυσι τον Ιούνιο όλους αυτούς τους διαλόγους, χρειάστηκε ένα χρόνο η ευρωπαϊκή εισαγγελία για να κάνει φάκελο να τον στείλει στην Βουλή εφόσον έκρινε ότι υπάρχουν ποινικά κολάσιμες πράξεις; Όταν έγραφε η Εστία τα ονόματα Σκρέκας, Τσιάρας, Αραμπατζή τον Οκτώβριο που τα ήξερε; Αυτοί καλά κάνανε και γράψανε, που τα ήξεραν; Άρα έκανε διαρροή η ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είσαι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχεις κάνει διαρροή σε μια εφημερίδα ότι θέλεις να στείλεις τρεις υπουργούς στο σκαμνί και ενώ έχει γίνει η διαρροή και διασύρονται τα ονόματά τους… περιμένεις 8 μήνες;

Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κάνανε διαρροές ως ευρωπαίοι εισαγγελείς στα Μέσα κάτι που είναι απαράδεκτο και παράνομο και ενώ κάνανε τις διαρροές δεν στείλαν αμέσως το φάκελο στη Βουλή αλλά περιμέναν 8 μήνες να διασύρονται οι άνθρωποι αυτοί. Έχουνε στείλει έναν φάκελο στη Βουλή όπου αξιολογούν ποινικά απολύτως συνηθισμένες και καθημερινές πράξεις βουλευτών. Έχουν αποκλείσει από τις διώξεις τους βουλευτές της αντιπολίτευσης, έχουν στείλει μόνο της συμπολίτευσης ενώ στους διαλόγους ήταν και πολλοί βουλευτές της αντιπολίτευσης. Αυτοί εξαφανιστήκανε που κάναν ακριβώς τα ίδια γιατί; Αυτά όλα δεν δείχνουν πολιτική μεθόδευση. Προαναγγέλλουν ότι θα στείλουν κι άλλο φάκελο…Τι είναι η Εισαγγελία η Πυθία είναι και κάνει προαναγγελίες. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά; Αν θέλουν να κάνουν ποινική έρευνα και αξιολόγηση δεν μιλάνε καθόλου ο Εισαγγελείς. Οι Εισαγγελείς δεν επιτρέπεται να ξέρουνε τι σκέφτονται όχι να διαρρέουνε. Ξέρετε πόσο βλάπτεται το τεκμήριο της αθωότητας από τις διαρροές; Δεν έχει ιερό καθήκον ο Εισαγγελέας να προστατεύει το τεκμήριο της αθωότητας αυτών που ερευνά;

Ποιος πιστεύει ότι είναι ο στόχος της πολιτικής παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Προφανώς στόχος είναι η κυβέρνηση. Την προσωπική μου εμπιστοσύνη την έχουν απωλέσει, του πρωθυπουργού δεν ξέρω ρωτήστε τον Πρωθυπουργό. Εγώ μιλάω ως βουλευτής.

Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Η ελληνική δημοκρατία στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ενοποίησης αποφάσισε να παραχωρήσει ένα τμήμα του μονοπωλίου της δικαστικής εξουσίας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτή είναι μεγάλη παραχώρηση αλλά το κράτος μας επειδή πιστεύει στην ευρωπαϊκή ένωση και στην ανάγκη να φτιάξουμε μια πιο ομοσπονδιακή Ευρώπη αποφάσισε να κάνει αυτό το πράγμα. Αυτή είναι μια σχέση ιεράς εμπιστοσύνης. Δεν παραχώρησε αυτή την αρμοδιότητα στην ευρωπαϊκή εισαγγελία για να κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παιχνίδια. Οι πράξεις που κάνει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η πολιτική αναταραχή που δημιουργεί με τις μεθοδεύσεις της είναι σοβαρός λόγος ρήξης της εμπιστοσύνης. Βγαίνουν και διαρρέουν ότι θα στείλουν κι άλλους φακέλους γιατί; Αν έχουν μαζέψει στοιχεία για τους βουλευτές μια δικογραφία, όλη στη Βουλή να δει ο ελληνικός λαός να δουν οι βουλευτές, να κρίνουν τα δικαστήρια. Η «σαλαμοτή» δικογραφία ποιον εξυπηρετεί; Αυτά όλα είναι πολιτικά παιχνίδια πολύ περίεργα που δυστυχώς βλάπτουν σοβαρά το θεσμό της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και βλάπτουν σοβαρά το κύρος της ΕΕ.

Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είναι πολύ περίεργη αυτή η συμπεριφορά. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει πολύ γρήγορα να ανακτήσει την εμπιστοσύνη που έχει διαρρήξει.

Ερωτηθείς αν είναι υπέρ της άρσης ασυλίας των βουλευτών

Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο μόνος λόγος που θα ψηφίσω αυτές τις άρσεις ασυλίας είναι γιατί το ζητάνε οι ίδιοι. Ο μόνος λόγος που πρέπει να αρθούν οι ασυλίες αυτές είναι καθαρά πολιτικός, γιατί αν δεν άρουμε τις ασυλίες θα βγαίνουν να λένε «τα λαμόγια θέλουν να προστατεύσουν τον εαυτό τους». Στην πραγματικότητα το να μιλάει ο βουλευτής στο τηλέφωνο και να προσπαθεί να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα ενός πολίτου είναι ο ορισμός της βουλευτικής δουλειάς.

ΔΗΜ: Συνεπώς δεν θεωρείτε και σκάνδαλο όλη αυτή την ιστορία

Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Το ότι πήρε ένας βουλευτής και μίλαγε για έναν κτηνοτρόφο που είχε 58 βόδια αντί για 59 ή που έπαθε καρκίνο ο υπεύθυνος του ΚΙΔ, σοβαρά μιλάτε; Θέλετε να ανοίξω το κινητό μου τηλέφωνο να δείτε πόσα μου έχουν ζητήσει από το πρωί ρουσφέτια; Από το πρωί μπορεί να είναι καμιά 80ρια. Να μας πάει η κα Παπανδρέου στο Γκουαντάναμο…

Ερωτηθείς γιατί να μην κατέβουν ως υποψήφιοι ο κ. Καραμανλής και η κα Παπακώστα

Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο κ. Καραμανλής και η κα Παπακώστα κάνανε δήλωση οι ίδιοι. Η δική μου γνώμη είναι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι υποψήφιοι βουλευτές τώρα αν οι ίδιοι δεν το αντέχουν γιατί δεν αντέχουν το μπούλινγκ αυτό είναι δικό τους θέμα.

Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θέλω να κάνω μια δημόσια έκκληση στους βουλευτές της αντιπολιτεύσεως, μην διανοηθεί ούτε ένας να πάω στην Βουλή και να μου πει για δήθεν σκάνδαλο βουλευτών της ΝΔ τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όποιος βουλευτής της αντιπολιτεύσεως μου πει τέτοιο πράγμα θα ανοίξω το κινητό μου και θα δείξω τις απαιτήσεις που έχω στο κινητό μου γιατί είναι λίγοι αυτοί που δεν μου έχουν ζητήσει (ρουσφέτι). Τέτοια υποκρισία να ακούω βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ή του ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορούν τους συναδέλφους τους της ΝΔ για πράγματα που οι ίδιοι κάνουν και καλώς κάνουν νυχθημερόν δεν θα τη δεχτώ. Δεν υπάρχει ούτε ένας βουλευτής της αντιπολιτεύσεως που δεν ζητάει ρουσφέτια από τους υπουργούς της κυβερνήσεως, ούτε ένας και τονίζω ότι καλώς τα ζητάνε γιατί είναι μέσα στη δουλειά τους αλλά όχι να βγαίνουν και να κουνάνε το δάχτυλο στους άλλους.

Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν υπάρχει ούτε ένας βουλευτής του κοινοβουλίου, όχι τους τωρινούς 300 αλλά και τους προηγούμενους, τους προ-προηγούμενους μέχρι την εποχή του Περικλέους που δεν έχει κάνει ρουσφέτια. Όποιος σας λέει εγώ δεν έχω κάνει ρουσφέτι είναι ψεύτης.

Ερωτηθείς αν εκτιμά ότι το ασυμβίβαστο του βουλευτή θα καταργήσει το ρουσφέτι

Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Η έννοια της πολιτικής διαμεσολάβησης- αυτό που λέμε ρουσφέτι-είναι σύμφυτο της δημοκρατίας και υπάρχει σε όλες τις δημοκρατίες του κόσμου ότι σύστημα και να έχει. Αυτό που μειώνει το ρουσφέτι είναι μόνο ένα πράγμα, οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Για παράδειγμα ένα από τα πράγματα που μας παίρνανε διαρκώς τηλέφωνο στα βουλευτικά μας γραφεία και ζητάγανε τη διαμεσολάβησή μας ήταν η έκδοση μιας σύνταξης όσο γίνεται πιο γρήγορα από τον ΕΦΚΑ, σήμερα τα τηλεφωνήματα αυτά είναι μηδέν. Είναι μηδέν γιατί πια ο ΕΦΚΑ βγάζει σύνταξη σε ενάμιση μήνα αυτό καταργεί το ρουσφέτι

ΔΗΜ: Άρα το ασυμβίβαστο δεν θα αλλάξει κάτι αλλού είναι τα προβλήματα

Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα κάνει καμία διαφορά. Εγώ πιστεύω πολύ σε αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης τα σοβαρά δηλαδή ο ΕΦΚΑ, η αυτοματοποίηση του κράτους, το gov.gr, ο νόμος να πηγαίνουν όλοι οι στρατιώτες στα σύνορα αυτές είναι μεταρρυθμίσεις που πράγματι μειώνουν το ρουσφέτι.

Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εμένα αν ποτέ μου λέγανε «διάλεξε αν θέλεις να είσαι βουλευτής ή υπουργός» εγώ θα διάλεγα αμέσως το «βουλευτής». Το μεγάλο αξίωμα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας είναι ο βουλευτής.

Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν πιστεύω ότι ακόμα και η ίδια η ευρωπαία εισαγγελέας θα τους στείλει όλους στο δικαστήριο. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα καταφέρει να στοιχειοθετήσει… πως θα τις στείλει στη Δικαιοσύνη για τους περισσότερους. Η ίδια θα αναγκαστεί να το βάλει στο αρχείο, από αυτές που τελικά θα φτάσουν στο δικαστήριο θα αθωωθούν όλοι.