«Βολές» Πολάκη για το πτυχίο Λαζαρίδη – Ζητά απαντήσεις για τις «ακαδημαικές» σπουδές του νέου υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σφοδρή επίθεση κατά του Μακάριου Λαζαρίδη εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θέτοντας σοβαρά ερωτήματα για τα ακαδημαϊκά του προσόντα και τη νομιμότητα διορισμού του στο Δημόσιο κατά το παρελθόν.

Ο βουλευτής κάνει λόγο για τίτλο σπουδών που δεν προέρχεται από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πιστοποιητικό από φορέα ελευθέρων σπουδών. Με αφορμή αυτό, διερωτάται πώς κατέστη δυνατός ο διορισμός του ως επιστημονικού συνεργάτη στο Υπουργείο Παιδείας το 2007, θέση που όπως επισημαίνει απαιτεί πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης ή ισότιμου ιδρύματος. Παράλληλα, ζητά εξηγήσεις για τη χρονική διάρκεια παραμονής του στη συγκεκριμένη θέση έως το 2009, καθώς και για τις αποδοχές που έλαβε κατά το διάστημα αυτό. Στο στόχαστρο μπαίνουν και μεταγενέστερες επαγγελματικές του τοποθετήσεις, με τον Πολάκη να θέτει ερωτήματα για τα κριτήρια με τα οποία επιλέχθηκε σε θέσεις ευθύνης.

Η ανάρτηση Πολάκη

Πάμε πάλι, ανάρτηση 2η και πιο φαρμακερή…

Το πρωί έκανα ανάρτηση για το ψεύτικο πανεπιστημιακό πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη, τον οποίο έκανε υπουργό ο Μητσοτάκης.

Μέχρι τώρα καμία απάντηση ή διάψευση στα στοιχεία που παρέθεσα. Δηλαδή πως το «πτυχίο» του Λαζαρίδη είναι στην πραγματικότητα ένα πιστοποιητικό που δίνουν με το κιλό τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, όπως αυτό το College of Southeastern Europe που λέει πως σπούδασε.

Το συγκεκριμένο ήταν ένα ΕΕΣ, ιδιοκτησίας μιας μονοπρόσωπης ΕΠΕ με το όνομα «Τρισκέλιον», με έδρα μια πολυκατοικία στην Αθήνα (Πατριάρχου Ιερεμίου 17). Με βάση αυτά λοιπόν που δεν αμφισβητούνται, μπορεί να μας πει ο Μακάριος Λαζαρίδης με ποιον τρόπο διορίστηκε επιστημονικός συνεργάτης το 2007 στο Υπουργείο Παιδείας, στη Μαριέττα Γιαννάκου Κουτσίκου;

Και έμεινε εκεί παίρνοντας μισθό μέχρι το 2009;

Για αυτή τη θέση χρειάζεται πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμου ιδρύματος. Πώς λοιπόν διορίστηκε εκεί; Αυτό είναι ποινικό αδίκημα και πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα που πήρε.

(Να θυμίσω πως το κράτος του Μητσοτάκη κυνηγούσε την καθαρίστρια με το πλαστό απολυτήριο Δημοτικού…)

Επίσης, μπορεί να μας πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που τον πήρε το 2013 ως συνεργάτη του – δημοσιογράφο στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τότε που απέλυσε 15.000 δημόσιους υπαλλήλους γιατί τους «αξιολόγησε» ως ανίκανους) – τι ακριβώς εκτίμησε στον Μακάριο Λαζαρίδη; Την αρθρογραφία του στην «Ελεύθερη Ώρα»;

Επίσης, γιατί, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον διόρισες συνεργάτη σου δύο ημέρες πριν παραιτηθεί από την άλλη θέση που κατείχε τότε ως επιστημονικός σύμβουλος στη Γενική Γραμματεία Ισότητας; Κανονικά πρώτα παραιτείσαι και μετά διορίζεσαι σε άλλη θέση μετακλητού.

(Και εδώ ελέγχεται με ποιο πτυχίο τον είχαν πάρει στη Γενική Γραμματεία Ισότητας ως «επιστημονικό σύμβουλο».)

Κράτος άχρηστων και απατεώνων.

Μητσοτάκη, διώξ’ τον τώρα.

Υ.Γ. Συνεχίζεται…

