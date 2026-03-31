Όσα ανέφερε ο Παύλος Πολάκης κατά τη συζήτηση για την κύρωση από την ολομέλεια της βουλής της νέας ΠΝΠ για τα μέτρα κατά του ενεργειακού κόστους και την προστασία πληττόμενων κλάδων της οικονομίας.

Στην κοροϊδία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που μέσω των διαφόρων pass, προσφέρει «αντίδωρο» στους πολίτες, αναφέρθηκε στη σημερινή του ομιλία ο Τομεάρχης Διαφάνειας και βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, κατά τη συζήτηση για την κύρωση από την ολομέλεια της βουλής της νέας ΠΝΠ για τα μέτρα κατά του ενεργειακού κόστους και την προστασία πληττόμενων κλάδων της οικονομίας.

Στην αρχή της ομιλίας του ο Π. Πολάκης, αναφέρθηκε στα μέτρα που αφορούν στους κτηνοτρόφους της Μυτιλήνης εκφράζοντας την απορία σχετικά με το ποιος είναι αυτός ο εγκέφαλος ο οποίος απαγορεύει τη διάθεση γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων τα οποία έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία κατά την οποία ο ιός αδρανοποιείται, σκοτώνεται και δεν μεταδίδεται. Με αυτή την οριζόντια απόφαση τόνισε, ουσιαστικά καταστρέφετε μια σειρά από εμβληματικά προϊόντα της Λέσβου τα οποία εξάγονταν, όπως είναι το λαδοτύρι, η φέτα και το κασέρι Μυτιλήνης.

Όπως ανέφερε, πρέπει να υπάρξει άμεση και ακαριαία ενεργοποίηση μηχανισμού αποζημιώσεων στο 100% για τις απώλειες ζωικού κεφαλαίου και άμεση αναθεώρηση των περιορισμών στα προϊόντα τα οποία έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία.

Η σημερινή κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου τόνισε ο Π. Πολάκης θα μείνει στην ιστορία σαν άλλο ένα επεισόδιο του πώς ο Μητσοτάκης ενισχύει τα αφεντικά του. Σήμερα, στην Κύπρο που παίρνει καύσιμα από τα δικά μας διυλιστήρια η αμόλυβδη βενζίνη είναι στα 1,40 €. Στο βενζινάδικο δίπλα στην κλινική που πήγα το πρωί, ήταν στα 2,04 €. Δύο είναι οι λόγοι. Ο ένας είναι ότι έχουμε από τους ακριβότερους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στην Ευρώπη, 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα.

Ο δεύτερος είναι ότι εδώ τα δύο διυλιστήρια έγιναν καρτέλ, όταν το δημόσιο έδωσε το μάνατζμεντ. Μέχρι τότε «κράταγε φρένο» το Δημόσιο σε σχέση με τα υπερκέρδη ενώ στη συνέχεια το κέρδος διύλισης ανά βαρέλι εκτοξεύτηκε με τις ευλογίες του πρωθυπουργού Μητσοτάκη και των υπουργών Ανάπτυξης.

Καταλήγοντας ο βουλευτής Χανίων τόνισε χαρακτηριστικά:

«Να το πάρεις το pass και να το φας Μητσοτάκη».

«Έχετε κάνει ένα λαό να του πετάτε αντίδωρα. Να το φας το pass Μητσοτάκη και να νομοθετήσεις αυτά που σου λέμε. Για αυτό πρέπει να πέσεις και θα πέσεις με κρότο. Η λύση για μια προοδευτική, αριστερή διακυβέρνηση του μέλλοντος, θα βρεθεί, όσο και αν είμαστε κάποιοι τραυματισμένοι και κάποιοι δεν μπορούν να σηκώσουν το κεφάλι».

Δείτε την τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη:

{https://youtu.be/_-8vMqmS9aQ?si=YiMbkJ9Hu0r88tjy}