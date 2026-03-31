Σφοδρή επίθεση στην πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου η πρόεδρος κ. Ντούνη, παρουσίασε το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων για το 2026, εξαπέλυσε ο Τομεάρχης Διαφάνειας και Βουλευτής Χανίων Π. Πολάκης για το έργο που έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Π. Πολάκης «ουσιαστικά από το 2019 μέχρι σήμερα, κρατάτε το φανάρι στην κυβέρνηση για να τρώει τα χρήματα μέσω απευθείας αναθέσεων. Θα ήθελα να μου πείτε σε ποια άλλη περίοδο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας σε έξι χρόνια, έχουν δοθεί 20 δις ευρώ σε απευθείας αναθέσεις»;

Στη συνέχεια ο Βουλευτής Χανίων αναρωτήθηκε πως είναι δυνατόν το Ελεγκτικό Συνέδριο που είναι ο ανώτερος μηχανισμός ελέγχου του κράτους, να μην προχωράει στη διενέργεια κάποιων συγκεκριμένων ελέγχων σε περιπτώσεις όπως:

1. Από το 1 δις ευρώ του Ταμείο Ανάκαμψης που πηγαίνει στα νοσοκομεία, τα 400 εκατομμύρια αφορούν σε ενεργειακές αναβαθμίσεις για τις οποίες υπάρχουν καταγγελίες και δικές μου, ότι είναι έργα υπερτιμολογημένα στο πενταπλάσιο. Γιατί δεν ελέγχετε τα έργα αυτά;

2. Μετά τις αποκαλύψεις που ήρθαν στο φως για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί δεν τον περιλαμβάνετε στους ελέγχους του 2026 έτσι ώστε να βρούμε ποιοι είναι πίσω από τις επιδοτήσεις μπανάνας στον Όλυμπο, μεταξοσκωλήκων στον Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο, μπαμπακιού στην Κρήτη και στο Μέτσοβο;

3. Γιατί δεν κάνετε έλεγχο για το 1,5 δις ευρώ που έχει δοθεί για συμβουλευτικές υπηρεσίες και το οποίο είναι στην ουσία μαύρο πολιτικό χρήμα;

Για να καταλήξει ο Π. Πολάκης τονίζοντας ότι, δεν είναι δυνατόν 6 χρόνια να έχει καεί το πελεκούδι στο γλέντι των υπερτιμολογήσεων, των απευθείας αναθέσεων και του μαύρου χρήματος , να περνάνε τα δισεκατομμύρια από μπροστά σας και εσείς να προεδρεύετε και να μας δουλεύετε.