«Δεν θα πρέπει να είμαστε κάτω από κανέναν άλλο όνομα» είπε ο frontman, των Duran Duran, Simon Le Bon.

Οι Duran Duran δεν λένε όχι στο φεστιβάλ Glastonbury αλλά έχουν μία και μόνο απαίτηση: να είναι headliners.

Το new wave synthpop συγκρότημα έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους, έχει μπει στο Rock and Roll Hall of Fame και έχει κερδίσει Grammy και Brit awards, αλλά δεν έχουν παίξει ποτέ στο φεστιβάλ του Glastonbury.

Σε νέα συνέντευξη με τους Sunday Times, ο frontman Simon Le Bon συζήτησε τον λόγο για τον οποίο δεν έχουν παίξει ποτέ στη σκηνή Pyramid ή σε καμία από τις άλλες σκηνές του Glastonbury.

«Λοιπόν, θέλουμε ναι παίξουμε - αλλά όχι σε μια σκηνή ντίσκο στις 3 μ.μ., που μας προσφέρθηκε», είπε. «Θέλουμε τη σωστή θέση. Δεν πρέπει να είμαστε κάτω από κανέναν στο πρόγραμμα. Οπότε, θα περιμένουμε για να είμαστε headliners - αυτό είναι όλο»

Το 2023, το συγκρότημα εξέφρασε παρόμοια συναισθήματα όταν μίλησε στο NME σχετικά με τις πιθανότητες να παίξουν στο Glastonbury. «Θα ήθελα πολύ να το κάνω, απλώς πρέπει να βρούμε την κατάλληλη στιγμή, αυτό είναι όλο», είχε πει και τότε ο Le Bon.

«Είχαμε την ευκαιρία να το κάνουμε και στο παρελθόν, αλλά δεν ήταν η κύρια σκηνή και νομίζω ότι θα θέλαμε να το κάνουμε αυτό σίγουρα», πρόσθεσε. «Είμαι σίγουρος ότι βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις με το Glastonbury, και αν όχι τώρα, θα είμαστε στο μέλλον».

Τα τελευταία live των Duran Duran στη Βρετανία ήταν τον Οκτώβριο του 2025, όταν εμφανίστηκαν ως headliners σε μεγάλα κλειστά στάδια, στο Motorpoint Arena του Νότιγχαμ και στο Co-op Live του Μάντσεστερ. Ήταν headliners στην τελευταία βραδιά του Latitude 2024 και έπαιξαν επίσης στην τελετή έναρξης των Αγώνων της Κοινοπολιτείας στο Μπέρμιγχαμ το 2022.

Για το Glastonbury του 2027 δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη ονόματα, αλλά οι Sam Fender, Ed Sheeran, Harry Styles και Taylor Swift είναι μεταξύ των αγαπημένων των bookmakers για healiners. Υπάρχουν επίσης εικασίες ότι οι Rolling Stones θα μπορούσαν να επιστρέψουν στο Worthy Farm του χρόνου, με τον Keith Richards πρόσφατα να υπονοεί ότι θα βγουν σε περιοδεία το 2027.

Οι Duran Duran κυκλοφόρησαν το νέο τους single «Free To Love» τον Απρίλιο, όπου επανενώθηκαν τους με τον Nile Rodgers των Chic, με τον οποίο συνεργάζονται από το «The Reflex» που έφτασε στην κορυφή των charts το 1984. Έχουν επίσης προγραμματίσει να δώσουν μια τεράστια συναυλία στο BST Hyde Park στις 5 Ιουλίου, με τους Scissor Sisters στο πρόγραμμα.

Με πληροφορίες του NME