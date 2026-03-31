«Πανικόβλητος από τις ευθείες απειλές του Ταλ Ντίλιαν, ο «Νίξον» του Μαξίμου δραπετεύει.»

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, καταγγέλλει ότι ο πρωθυπουργός παραβιάζει τον Κανονισμό της Βουλής και αρνείται τη διεξαγωγή της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για θέματα που αφορούν το Κράτος Δικαίου και τους θεσμούς. Όπως επισημαίνει, η προθεσμία που ρητά ορίζεται για τη συζήτηση εκπνέει στις 4 Απριλίου, ωστόσο η ενημέρωση που δόθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής είναι ότι η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί μετά το Πάσχα.

«Βουτηγμένος στη διαφθορά και αμετανόητος», υπογραμμίζει ο κ. Τσουκαλάς, «ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται να αποφεύγει τη δημόσια λογοδοσία, πανικόβλητος μπροστά στις ευθείες απαιτήσεις του ΠΑΣΟΚ και του Προέδρου του Ταλ Ντίλιαν». Όπως σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς «Έντρομος μπροστά στη δημόσια λογοδοσία, πανικόβλητος από τις ευθείες απειλές του Ταλ Ντίλιαν, ο «Νίξον» του Μαξίμου δραπετεύει. Αν νομίζει ότι θα βρει καταφύγιο στη … λήθη ελέω Πάσχα, είναι γελασμένος. Το ΠΑΣΟΚ και ο Πρόεδρος του δεν θα δεχτούν την παραβίαση του Κανονισμού. Ο κ. Κακλαμάνης είναι βαρύτατα εκτεθειμένος για αυτές τις πρωτοφανείς μεθοδεύσεις. Η Βουλή και ο Κανονισμός της δεν θα γίνουν κουρελόχαρτο στα χέρια του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης του.».