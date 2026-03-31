Για μετά το Πάσχα και συγκεκριμένα για την Παρασκευή 17 Απριλίου προγραμματίστηκε τελικά η διεξαγωγή της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου, έπειτα από πρωτοβουλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Η ημερομηνία «κλείδωσε» πριν από λίγο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, κατά την οποία συμφωνήθηκε η διεξαγωγή της συζήτησης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Μέσα στην ημέρα ή αύριο αναμένεται και η απάντηση του ΠΑΣΟΚ, η οποία εφόσον είναι θετική η συζήτηση θα διεξαχθεί στην παραπάνω ημερομηνία. Σε διαφορετική περίπτωση θα αλλάξουν και πάλι τα δεδομένα

Βουλευτές της αντιπολίτευσης λένε πως η κυβέρνηση μεταθέτει την συζήτηση μετά τις εορτές αντί για την ερχόμενη Παρασκευή που λήγει η σχετική προθεσμία, υπό τον φόβο των ραγδαίων εξελίξεων στην υπόθεση των υποκλοπών κατηγορώντας την κυβέρνηση πως έπαιξε παιχνίδια καθυστερήσεων μέχρι την τελευταία στιγμή. Υπενθυμίζεται ότι το αίτημα είχε κατατεθεί από τον κ. Ανδρουλάκη στις αρχές Μαρτίου και η συζήτηση προγραμματιζόταν για την Παρασκευή (27/03), ωστόσο το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ άλλαξε τον προγραμματισμό, ενώ ως επόμενη ημερομηνία εξεταζόταν η 3η Απριλίου, μέρα κατά την οποία λήγει και η προθεσμία για την συζήτηση της ερώτησης.

Πάντως πηγές του προεδρείου της Βουλής, σημειώνουν πως δεν χρειάζεται να υποβληθεί ξανά το αίτημα.