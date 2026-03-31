Ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη συζήτηση στη Βουλή για τα μέτρα αναχαίτισης των τιμών στα καύσιμα. Ο ίδιος κατηγόρησε την κυβέρνηση για αδράνεια, επιλογές που ενισχύουν τα υπερκέρδη των ισχυρών και μετακυλίουν το κόστος στους πολίτες.

Ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε ότι οι επιπτώσεις της κρίσης είναι εντονότερες στην Ελλάδα, καθώς προστίθενται σε μια ήδη επιβαρυμένη κατάσταση λόγω χαμηλών μισθών και μειωμένης αγοραστικής δύναμης. Επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση για πολιτικές που, σύμφωνα με τον ίδιο, ευνοούν «καρτέλ ενέργειας, τράπεζες και μεγάλες αλυσίδες».

«Η κυβέρνηση χρηματοδοτεί την αισχροκέρδεια με λεφτά των πολιτών», είπε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στα κυβερνητικά μέτρα, ο κ. Φάμελλος τα χαρακτήρισε ανεπαρκή και άδικα. Ειδικότερα, για το Fuel Pass σημείωσε ότι προσφέρει περιορισμένη ανακούφιση χωρίς να επηρεάζει την τελική τιμή, για την επιδότηση στο ντίζελ υποστήριξε ότι ουσιαστικά κατευθύνεται προς τα διυλιστήρια, χωρίς εγγύηση ότι θα φτάσει στον καταναλωτή ενώ για τις ενισχύσεις στα λιπάσματα ανέφερε ότι καλύπτουν μόνο μέρος των αυξήσεων, αφήνοντας τους αγρότες εκτεθειμένους.

Κατά τον ίδιο, η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει στην «πηγή του προβλήματος», δηλαδή στα περιθώρια κέρδους της διύλισης και στη φορολογία, ενώ κατέθεσε πρόταση του κόμματός του για μείωση των τιμών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, αναστολή ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και επιβολή έκτακτης εισφοράς στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Φάμελλος έκανε λόγο για δραματική επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου, υποστηρίζοντας ότι ο κατώτατος μισθός εξαντλείται στις πρώτες ημέρες του μήνα, ενώ η χώρα καταγράφει από τις χαμηλότερες επιδόσεις σε μισθούς και αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για ζητήματα διαφθοράς και κράτους δικαίου, επαναλαμβάνοντας το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για πρόωρες εκλογές και πολιτική αλλαγή. «Υπάρχει άλλος δρόμος, με πολιτικές υπέρ της κοινωνίας», κατέληξε.