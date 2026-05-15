Χώρος που λειτουργούσε χωρίς άδεια ως σύνδεσμος οπαδών αθλητικής ομάδας εντοπίστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (14/05) σε περιοχή της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του εκμισθωτή του οικήματος, καθώς είχε εγκαταστήσει σύστημα βιντεοεπιτήρησης με κάμερες ασφαλείας και καταγραφικό μηχάνημα, το οποίο κατέγραφε την κίνηση πεζών έξω από το κτίριο, παραβιάζοντας τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο χώρος λειτουργούσε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2024 ως γραφείο συνδέσμου οπαδών αθλητικής ομάδας, χωρίς την απαιτούμενη αδειοδότηση.

Κατά την έρευνα, που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

55 φιαλίδια χρώματος σε μορφή σπρέι,

αυτοκόλλητα και μαγνητάκια με οπαδικό περιεχόμενο,

τρεις κάμερες καταγραφής εικόνας

και καταγραφικό μηχάνημα.

Παράλληλα, αστυνομικοί του τοπικού αστυνομικού τμήματος προχώρησαν στη σφράγιση του χώρου, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.