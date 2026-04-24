8.000 φιλάθλους θα έχει στο πλευρό του ο ΟΦΗ στον αυριανό τελικό Κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Σε κλίμα «φρενίτιδας» αναχώρησαν για τον Βόλο οι οπαδοί του ΟΦΗ, οι οποίοι αναμένεται να δώσουν βροντερό παρόν στον αυριανό τελικό Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Οι «Ομιλήτες» μετέτρεψαν τα πλοία που θα μεταφέρουν τον μεγαλύτερο όγκο των οπαδών σε «Γεντί Κουλέ», ανάβοντας καπνογόνα και τραγουδώντας συνθήματα. Οι οπαδοί του ΟΦΗ αναμένονται τα ξημερώματα του Σαββάτου στο λιμάνι του Πειραιά και από εκεί θα μεταβούν στον Βόλο.

Ο ΟΦΗ βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό του θεσμού όπου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και θα διεκδικήσει το δεύτερο Κύπελλο της ιστορίας του μετά το 1986-87.

Δείτε βίντεο από την αναχώρηση:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

