Ο πατέρας του μικρού Γιάννη του έκανε έκπληξη με τα εισιτήρια του τελικού Κυπέλλου.

Σε δάκρυα χαράς ξέσπασε μικρός φίλαθλος του ΟΦΗ, όταν έμαθε ότι θα πάει με τον πατέρα του στον Βόλο, για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Η κρητική ΠΑΕ ανάρτησε στα social media βίντεο, στο οποίο ο πατέρας του αγοριού του κάνει έκπληξη και του ανακοινώνει ότι θα παρακολουθήσουν από κοντά τον τελικό, που θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου, στο Πανθεσσαλικό στάδιο.

Ο πατέρας του δείχνει στον Γιάννη κάτι στο κινητό και του ζητά να το διαβάσει. Μόλις συνειδητοποιεί τι βλέπει, το αγόρι αγκαλιάζει τον πατέρα του και κλαίει από τη χαρά του. «Είναι το καλύτερο που μου έχεις κάνει», λέει το παιδί.

«Κι αν κάποιος σας ρωτήσει… “Μα πως κάνετε έτσι που θα πάτε στον Βόλο για τον Τελικο; Τόσο σημαντικό είναι;”. Απλώς, δείξτε του αυτό το βίντεο, με την αντίδραση του μικρού Γιαννάκη, όταν έμαθε την έκπληξη που του έκανε ο μπαμπάς του, να πάνε μαζί στο Πανθεσσαλικό!», αναφέρει η ανάρτηση του ΟΦΗ.

{https://www.instagram.com/p/DXY4VpOCt21/}